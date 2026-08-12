O novo trocadilho do PT para associar Flávio Bolsonaro a Vorcaro

O chefe de comunicação do PT, Éden Valadares, lançou uma nova campanha nas redes sociais para emplacar um trocadilho que reforça a associação entre o candidato do PL à presidência da República, Flávio Bolsonaro, e Daniel Vorcaro, do Banco Master.

“Dos mesmo criadores do TariFlávio…Fláviorcaro”, diz a publicação de Valadares nas redes sociais.

Meses atrás, os petistas apostaram alto em uma ofensiva digital para viralizar o termo “TariFlávio”, em uma tentativa de colar no filho de Jair Bolsonaro o tarifaço imposto pelo governo Donald Trump aos produtos brasileiros.

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