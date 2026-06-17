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Política

O novo teste de chefe da Fazenda de Lula na Câmara

Durigan participará de sessão conjunta das comissões da Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e de Finanças e Tributação da Câmara

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2026, 08h30
DESEQUILÍBRIO - Durigan: a expansão de gastos atrapalha o corte dos juros
DESEQUILÍBRIO - Durigan: a expansão de gastos atrapalha o corte dos juros (Washington Costa/MF/.)
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Pouco mais de um mês após participar da comissão especial que analisou e aprovou a PEC do fim da escala 6×1, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, terá um novo encontro com deputados e participará nesta quarta-feira de sessão conjunta das comissões da Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e de Finanças e Tributação da Câmara.

Aos membros dos colegiados, o chefe da equipe econômica deve responder perguntas e esclarecer medidas tomadas pela pasta – como a política fiscal adotada.

Os requerimentos para receber o auxiliar de Luiz Inácio Lula da Silva foram apresentados pelo governista Rogério Correia e pelo opositor Evair de Melo.

“Em suas primeiras declarações à frente da pasta, o ministro destacou que sua gestão será orientada pela manutenção e aprimoramento da agenda econômica em curso, com foco no equilíbrio das contas públicas, na redução de desigualdades e na melhoria das condições de vida da população”, diz o requerimento protocolado por Correia.

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Enquanto isso, Evair quer que o titular do Ministério da Fazenda esclareça sobre a retirada de recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira. “A abrupta subtração de recursos estratégicos do principal instrumento de financiamento da cafeicultura brasileira gerou forte apreensão entre produtores, cooperativas, exportadores e agentes financeiros do setor, especialmente diante da ausência de diálogo institucional adequado com os órgãos de governança da política cafeeira”.

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