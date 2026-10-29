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Política

O novo sistema da PF para controlar e fiscalizar atividades de CACs

Ferramenta será de uso obrigatório para psicólogos e instrutores de armamento e tiro credenciados pela PF, armeiros licenciados e entidades de tiro desportivo

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 out 2026, 13h30 | Atualizado em 29 out 2026, 13h38
Atirador CAC
Atirador CAC (Edilson Rodrigues/Agência Senad/Reprodução)
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O novo sistema da PF para controlar e fiscalizar atividades de CACs Priorize VEJA no Google

A PF tirou do papel o Sistema DPA-BASE, destinado ao registro e à fiscalização de informações relacionadas às atividades de colecionadores, atiradores desportivos e caçadores. A medida foi publicada ontem no Diário Oficial da União.

A portaria entra em vigor 30 dias após sua publicação no Diário Oficial da União. A partir da entrada em vigor, as entidades de tiro desportivo terão 30 dias para solicitar cadastramento no sistema à Delegacia de Controle de Armas de Fogo responsável por sua região.

A ferramenta será de uso obrigatório para psicólogos e instrutores de armamento e tiro credenciados pela PF, armeiros licenciados e entidades de tiro desportivo.

Com o sistema, será possível o cumprimento dos requisitos de aptidão psicológica e capacidade técnica para o manuseio de armas de fogo, da comprovação de habitualidade dos atiradores desportivos e das atividades realizadas por armeiros.

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Segundo informações do órgão, a partir do estabelecimento do novo sistema, os psicólogos e instrutores credenciados deverão registrar os agendamentos dos exames e inserir as informações necessárias à emissão dos respectivos laudos.

Os agendamentos deverão ser informados com antecedência mínima de três dias, enquanto os dados dos laudos deverão ser inseridos em até cinco dias após a realização dos testes.

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As entidades de tiro desportivo deverão registrar as atividades de treinamento e competição de seus integrantes, no prazo de até 30 dias após a realização dos eventos.

Os armeiros, por sua vez, deverão manter atualizadas as informações sobre as armas de fogo recebidas para manutenção ou reparo, incluindo a identificação do proprietário, as características da arma, os serviços realizados e as datas de entrada e saída.

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O eventual descumprimento das obrigações poderá impedir o prosseguimento de requerimentos de CACs, além de resultar em medidas administrativas contra os profissionais e entidades responsáveis, conforme previsto na regulamentação.

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