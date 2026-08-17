O novo reforço da equipe jurídica de campanha de Lula
Especialista em Direito Eleitoral e Constitucional, Rafael Carneiro já advoga para o PSB e para o vice-presidente Geraldo Alckmin
Ligado ao vice-presidente Geraldo Alckmin, o advogado Rafael Carneiro foi convidado para reforçar a equipe jurídica da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Especialista em direito eleitoral e constitucional, Carneiro já advoga para o PSB e para o próprio Alckmin.
Com longa atuação no TSE e STF, Carneiro está habituado aos grandes casos políticos e empresariais.
Nos bastidores, há o entendimento de que será um processo eleitoral com muitas batalhas jurídicas e é importante que o corpo jurídico esteja bem azeitado para o que está por vir.