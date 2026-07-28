O novo projeto político da mãe de Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro

Rogéria Bolsonaro (PL) desistiu de ocupar a suplência na chapa encabeçada por Márcio Canella (União) ao Senado pelo Rio e será candidata à Câmara dos Deputados. A decisão foi comunicada pela mãe de Flávio e Carlos Bolsonaro (ambos do PL) ao diretório fluminense do partido.

A guinada foi motivada pela incerteza sobre o fato de PL e a federação União-PP caminharem juntos nas eleições deste ano no Rio de Janeiro. Com as relações entre os três partidos abaladas no cenário nacional, a parceria em território fluminense também se tornou incerta. Também pesou o fato de Canella ter sido preso, no último mês, em uma operação da PF que mirava desvios em postos de combustíveis do Rio.

Com isto, o União passou a trabalhar com a possibilidade de uma chapa puro-sangue encabeçada ao Senado.

A mãe de Carlos e Flávio Bolsonaro aposta na campanha do filho primogênito à Presidência como motor propulsor da sua empreitada eleitoral.