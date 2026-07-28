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Política

O novo projeto político da mãe de Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro

Rogéria Bolsonaro aposta na campanha do filho primogênito à Presidência como motor propulsor da sua empreitada eleitoral

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jul 2026, 15h27 | Atualizado em 28 jul 2026, 15h43
Rogéria, mãe de Carlos e Flávio
Rogéria, mãe de Carlos e Flávio (./.)
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Rogéria Bolsonaro (PL) desistiu de ocupar a suplência na chapa encabeçada por Márcio Canella (União) ao Senado pelo Rio e será candidata à Câmara dos Deputados. A decisão foi comunicada pela mãe de Flávio e Carlos Bolsonaro (ambos do PL) ao diretório fluminense do partido.

A guinada foi motivada pela incerteza sobre o fato de PL e a federação União-PP caminharem juntos nas eleições deste ano no Rio de Janeiro. Com as relações entre os três partidos abaladas no cenário nacional, a parceria em território fluminense também se tornou incerta. Também pesou o fato de Canella ter sido preso, no último mês, em uma operação da PF que mirava desvios em postos de combustíveis do Rio.

Com isto, o União passou a trabalhar com a possibilidade de uma chapa puro-sangue encabeçada ao Senado.

A mãe de Carlos e Flávio Bolsonaro aposta na campanha do filho primogênito à Presidência como motor propulsor da sua empreitada eleitoral.

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