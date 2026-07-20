🔥 9.9: Assine Revista Impressa + Digital Premium por R$ 32,90/mês. Preço especial só hoje.
Política

O novo projeto no Congresso que cria previdência complementar para motoristas e entregadores de app

Proposta permite previdência vinculada ao CPF, sem vínculo empregatício, e se inspira em modelo de 'micropensão' usado na Índia, Colômbia e Quênia.

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 12h30 | Atualizado em 20 jul 2026, 15h13
Vista do Palácio do Congresso Nacional, em Brasília, onde funcionam a Câmara dos Deputados e o Senado Federal
Nomes LGBT+ aumentaram na disputa por vagas na Câmara dos Deputados (Carlos Moura/Agência Senado)
Continua após publicidade
O novo projeto no Congresso que cria previdência complementar para motoristas e entregadores de app Priorizar nos meus resultados Google

Um projeto de lei complementar que cria as chamadas “micropensões” para garantir proteção previdenciária e segurança a motoristas e entregadores por aplicativos foi protocolado na semana passada na Câmara dos Deputados.

O autor do texto é o deputado federal Tadeu Veneri, presidente da frente parlamentar mista pelo fortalecimento das entidades fechadas de previdência complementar.

A ideia da proposta é inspirada em modelos internacionais que preveem pequenas contribuições para a construção de uma previdência complementar para os trabalhadores informais.

O projeto permite que as plataformas ofereçam o modelo aos trabalhadores plataformizados, sem a criação de vínculo empregatício, com o benefício atrelado ao CPF e possibilidade de adição de seguro. As contribuições serão administradas por instituições sem finalidade lucrativa, garantindo que os rendimentos sejam concentrados exclusivamente nos trabalhadores.

Siga
Continua após a publicidade

De acordo com a proposição, as plataformas que disponibilizarem o modelo de previdência capitalizada e contribuírem diretamente para a construção do patrimônio dos trabalhadores, terão direito à diferenciação tributária, assim como ocorre com empresas que oferecem previdência complementar.

A Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar foi a responsável por adaptar a medida para a realidade brasileira.

Continua após a publicidade

O modelo é aplicado desde 2015 na Índia e possui cobertura de mais de 69 milhões de pessoas. Países como Colômbia e Quênia também adotaram o sistema para aumento da cobertura previdenciária a trabalhadores informais.

A Abrapp projeta que para cada 10 reais recebidos, em que o trabalhador contribui com R$ 0,50 e a plataforma com R$ 0,60, é possível ter um benefício mensal entre 1,7 mil reais a 3,6 mil reais. Os valores dependem do tempo de contribuição e da forma escolhida pelo trabalhador para recebimento do benefício.

Publicidade
TAGS:
Aplicativos
Congresso
Previdência
Radar
Trabalho
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional da Editora Abril. À esquerda, um selo laranja com CHEGOU O 9.9 e 80% OFF, e um botão APROVEITE A OFERTA AGORA. Ao centro, texto Na Editora Abril os números se alinharam para você ler as melhores revistas do Brasil por um preço simbólico e capas de revistas como Veja, Quatro Rodas, Saúde e Claudia. À direita, uma mulher sorridente com cabelo castanho, vestindo camisa bege, segura um cartão dourado. No canto superior direito, um ícone de árvore e uma faixa laranja diagonal com ASSINATURA LEIA 15 MARCAS
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA 9.9

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).