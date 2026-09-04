O novo pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes no Senado

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O senador Alessandro Vieira protocolou um novo pedido de impeachment contra o ministro do STF Alexandre de Moraes. A denúncia aponta crime de responsabilidade e conflito de interesse, envolvendo contratos milionários do escritório da esposa do ministro com o Banco Master e a suposta atuação de Moraes na revisão. Vinte parlamentares assinam o pedido, buscando a perda do cargo e inabilitação pública.

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O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) protocolou um novo pedido de impeachment contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. A denúncia foi apresentada na última quarta-feira (2).

A fundamentação técnica aponta que o membro da Suprema Corte cometeu crime de responsabilidade e que ficou configurado conflito de interesse decorrente de contratos milionários do escritório de advocacia de Viviane Barci de Moraes (esposa do ministro) com o Banco Master. Além disso, a peça sustenta que houve atuação direta do magistrado na revisão dos contratos firmados com a instituição financeira de Daniel Vorcaro.

Assinam a representação vinte parlamentares. Eles argumentam que essas relações ameaçam a imparcialidade jurisdicional e requerem que a Presidência do Senado receba formalmente a denúncia e instaure o processo. Se isso acontecer, será aberta uma apuração sobre a conduta de Moraes. Após essa fase de requisição de documentos e oitiva de testemunhas, outras diligências necessárias poderão ocorrer nesta etapa do processo.

Caso os senadores reconheçam a prática de crime de responsabilidade ao fim das investigações, o pedido solicita a perda do cargo e a inabilitação para o exercício de qualquer função pública.

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Confira a lista dos senadores que assinaram o pedido de impeachment:

Alessandro Vieira (autor da denúncia)

Leila Barros

Jorge Kajuru

Flávio Arns

Oriovisto Guimarães

Hamilton Mourão

Styvenson Valentim

Damares Alves

Tereza Cristina

Esperidião Amin

Cleitinho

Carlos Viana

Luis Carlos Heinze

Mara Gabrilli

Carlos Portinho

Astronauta Marcos Pontes

Vanderlan Cardoso

Sargento Reginauro

Zequinha Marinho

Wilder Morais

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