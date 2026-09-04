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Política

O novo pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes no Senado

Liderado por Alessandro Vieira e assinado por 20 senadores, pedido aponta conflito de interesse no caso Banco Master e cobra abertura de processo

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 set 2026, 17h21 | Atualizado em 4 set 2026, 20h35
O ministro Alexandre de Moraes, durante sessão da Primeira Turma do STF
O ministro Alexandre de Moraes, durante sessão da Primeira Turma do STF (Antonio Augusto/STF)
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O novo pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes no Senado Priorizar nos meus resultados Google

O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) protocolou um novo pedido de impeachment contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. A denúncia foi apresentada na última quarta-feira (2).

A fundamentação técnica aponta que o membro da Suprema Corte cometeu crime de responsabilidade e que ficou configurado conflito de interesse decorrente de contratos milionários do escritório de advocacia de Viviane Barci de Moraes (esposa do ministro) com o Banco Master. Além disso, a peça sustenta que houve atuação direta do magistrado na revisão dos contratos firmados com a instituição financeira de Daniel Vorcaro.

Assinam a representação vinte parlamentares. Eles argumentam que essas relações ameaçam a imparcialidade jurisdicional e requerem que a Presidência do Senado receba formalmente a denúncia e instaure o processo. Se isso acontecer, será aberta uma apuração sobre a conduta de Moraes. Após essa fase de requisição de documentos e oitiva de testemunhas, outras diligências necessárias poderão ocorrer nesta etapa do processo.

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Caso os senadores reconheçam a prática de crime de responsabilidade ao fim das investigações, o pedido solicita a perda do cargo e a inabilitação para o exercício de qualquer função pública.

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Confira a lista dos senadores que assinaram o pedido de impeachment:

  • Alessandro Vieira (autor da denúncia)

  • Leila Barros

  • Jorge Kajuru

  • Flávio Arns

  • Oriovisto Guimarães

  • Hamilton Mourão

  • Styvenson Valentim

  • Damares Alves

  • Tereza Cristina

  • Esperidião Amin

  • Cleitinho

  • Carlos Viana

  • Luis Carlos Heinze

  • Mara Gabrilli

  • Carlos Portinho

  • Astronauta Marcos Pontes

  • Vanderlan Cardoso

  • Sargento Reginauro

  • Zequinha Marinho

  • Wilder Morais

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