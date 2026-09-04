O novo pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes no Senado
Liderado por Alessandro Vieira e assinado por 20 senadores, pedido aponta conflito de interesse no caso Banco Master e cobra abertura de processo
O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) protocolou um novo pedido de impeachment contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. A denúncia foi apresentada na última quarta-feira (2).
A fundamentação técnica aponta que o membro da Suprema Corte cometeu crime de responsabilidade e que ficou configurado conflito de interesse decorrente de contratos milionários do escritório de advocacia de Viviane Barci de Moraes (esposa do ministro) com o Banco Master. Além disso, a peça sustenta que houve atuação direta do magistrado na revisão dos contratos firmados com a instituição financeira de Daniel Vorcaro.
Assinam a representação vinte parlamentares. Eles argumentam que essas relações ameaçam a imparcialidade jurisdicional e requerem que a Presidência do Senado receba formalmente a denúncia e instaure o processo. Se isso acontecer, será aberta uma apuração sobre a conduta de Moraes. Após essa fase de requisição de documentos e oitiva de testemunhas, outras diligências necessárias poderão ocorrer nesta etapa do processo.
Caso os senadores reconheçam a prática de crime de responsabilidade ao fim das investigações, o pedido solicita a perda do cargo e a inabilitação para o exercício de qualquer função pública.
Confira a lista dos senadores que assinaram o pedido de impeachment:
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Alessandro Vieira (autor da denúncia)
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Leila Barros
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Jorge Kajuru
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Flávio Arns
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Oriovisto Guimarães
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Styvenson Valentim
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Esperidião Amin
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Cleitinho
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Carlos Viana
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Luis Carlos Heinze
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Mara Gabrilli
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Carlos Portinho
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Astronauta Marcos Pontes
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Vanderlan Cardoso
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Sargento Reginauro
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Zequinha Marinho
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Wilder Morais