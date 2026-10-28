O novo papel de Michelle Bolsonaro após a fuga de Flávio

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A ascensão de Michelle Bolsonaro no cenário político ganha força, em contraste com o momento delicado de Flávio Bolsonaro, que, segundo análise, passou de “possível presidente para fugitivo”. Michelle, com apoio em eleições, se consolida como voz relevante na família e no PL, que enfrenta divisões internas entre alas ideológicas e pragmáticas, moldando o futuro do bolsonarismo.

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A fuga de Flávio Bolsonaro e a reorganização política da família abrem espaço para um novo protagonismo de Michelle Bolsonaro, na avaliação do colunista de VEJA Robson Bonin. Em participação no programa VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal, ele afirmou que a ex-primeira-dama deve ter influência importante na definição dos próximos passos do PL e das lideranças bolsonaristas. O cenário contrasta com o momento de Flávio, que, segundo Bonin, passou “de possível presidente para fugitivo” após a derrota eleitoral (este texto é um resumo do vídeo acima).

Por que Michelle ganha espaço na família Bolsonaro?

Bonin relacionou o fortalecimento político de Michelle aos resultados obtidos por candidatos que ela apoiou nas eleições. Enquanto Flávio enfrenta um período difícil, Michelle vive, na avaliação do colunista, um momento mais favorável, impulsionado pelas vitórias de nomes apoiados pela ex-primeira-dama.

“A construção do que está sendo a história do PL daqui para a frente, das lideranças do próprio bolsonarismo, está sendo redigida, vamos assim dizer, vai ser composta por ela”, afirmou Bonin. Para o colunista, Michelle ocupa uma posição de destaque dentro do clã e do PL e deverá participar de maneira significativa da definição de seus rumos.

O protagonismo da ex-primeira-dama, porém, não significa que a família ou o partido atuem de forma unificada. A crise em torno de Flávio ocorre em meio a divergências sobre os caminhos políticos do bolsonarismo e sobre o grau de disposição para confrontar instituições.

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Como as divisões do PL podem influenciar os próximos passos de Michelle?

Segundo Bonin, o PL reúne dois grupos com interesses distintos. Um deles é formado por apoiadores ideológicos da família Bolsonaro, que acompanham seus movimentos sem grandes questionamentos. O outro tem perfil mais pragmático e está ligado à trajetória do partido no Centrão.

“Essa ala mais pragmática do Centrão, mais fisiológica, não quer saber de mergulhar nessas aventuras da família Bolsonaro”, disse o colunista. Na avaliação dele, esse grupo não deseja se envolver em iniciativas que contestem resultados eleitorais ou ampliem o confronto com o Judiciário, sobretudo diante dos custos políticos e financeiros que podem resultar desses embates.

Essa divisão representa um desafio para a reorganização do bolsonarismo. Embora Michelle tenha conquistado espaço, a condução do partido depende também de lideranças que podem ter prioridades diferentes das da família. O equilíbrio entre a ala ideológica e a pragmática será um dos fatores que influenciarão as decisões do PL.

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A crise de Flávio pode mudar a relação da família com o Judiciário?

Ao comentar a autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, visite Jair Bolsonaro, Bonin afirmou que o partido deve investir no desgaste do magistrado. O colunista criticou a rapidez da decisão relacionada ao pedido de recolhimento do passaporte de Flávio e questionou o fato de o ministro ter decidido sem ouvir previamente o Ministério Público.

Bonin também disse que a defesa de Flávio pretendia apresentar argumentos contra a decisão, apontando possíveis vícios no procedimento. Essas críticas expressam a avaliação do jornalista sobre o caso e os fundamentos do despacho.

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Na sequência, Marcela Rahal observou que a rapidez da medida pode alimentar o discurso de perseguição política entre os apoiadores de Bolsonaro. O episódio mantém o conflito com o Supremo no centro do debate e acrescenta mais um elemento de tensão à disputa sobre o futuro do PL.

O que está em jogo para o futuro do bolsonarismo?

O momento reúne duas movimentações: o desgaste de Flávio e a possibilidade de Michelle ampliar sua influência na definição dos rumos políticos da família. Para Bonin, os resultados eleitorais dos candidatos apoiados pela ex-primeira-dama ajudam a explicar por que ela deve ter papel relevante na construção das próximas etapas do bolsonarismo.

A disputa, no entanto, não se limita à divisão de espaço entre os integrantes do clã. A composição heterogênea do PL impõe limites e exige conciliar os interesses dos aliados ideológicos da família com os de um grupo pragmático que resiste a confrontos institucionais. É nesse cenário que Michelle poderá consolidar seu protagonismo, enquanto o partido enfrenta as consequências políticas da crise envolvendo Flávio.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.