A decisão do PL de escalar o deputado Paulo Bilynskyj para compor a Comissão em Defesa do Direito da Mulher como titular gerou indignação em parlamentares da base aliada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A expectativa de aliados do petista é que o ambiente do colegiado ficará ainda mais tenso diante da escalação de um parlamentar conhecido por posições polêmicas.

Desde que assumiu o comando da comissão, a deputada Erika Hilton é alvo de ataques transfóbicos por parlamentares da oposição. A avaliação de interlocutores é que a chegada de Bilynskyj acirrará ainda mais os ânimos.

Na semana passada, a deputada Priscila Costa, do PL, discursou sobre proteção e igualdade de direitos dos homens heterossexuais e fez gestos com as mãos que foram entendidos por Erika como um apontamento em sua direção. A bolsonarista negou que essa tivesse sido sua intenção.

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A psolista questionou a atitude da parlamentar do PL e cobrou respeito às regras de convivência e ao andamento da reunião.