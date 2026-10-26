O novo mapa partidário dos governadores e por que isso pode ser um problema para Lula
Com menos legendas ganhando governos estaduais, presidente reeleito terá maioria dos estados sob o comando de apoiadores de Flávio; PL lidera ranking de eleitos
Com menos legendas ganhando governos estaduais, o presidente reeleito terá a maioria dos estados sob o comando de apoiadores de Flávio; PL lidera ranking de eleitos
O novo mapa partidário que emergiu das urnas após a eleição para os governos estaduais pode ser um problema político para o presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva, já que mais da metade dos governadores eleitos estava no palanque de Flávio Bolsonaro no segundo turno da disputa presidencial.
O PL lidera a lista de governos conquistados, com seis estados, a maioria sob o comando de oposicionistas declarados a Lula, como Sergio Moro no Paraná, Jorginho Mello em Santa Catarina e Douglas Ruas no Rio Grande do Sul.
Outros três partidos mais à direita – e que apoiaram Flávio no segundo turno – elegeram quatro governadores cada um: PP e Republicanos, sendo que este último conquistou os dois maiores colégios eleitorais do país, São Paulo (com Tarcísio de Freitas) e Minas Gerais (com Cleitinho Azevedo).
O PT de Lula conseguiu manter os quatro estados que já havia conquistado em 2022: Bahia (Jerônimo Rodrigues), Ceará (Elmano de Freitas), Piauí (Rafael Fonteles) e Rio Grande do Norte (Cadu Alves). O PSD, comandado por Gilberto Kassab, também conquistou quatro governos.
Lula terá de discutir muitas políticas com os governadores eleitos, principalmente na área de segurança pública, em que a União pretende assumir, após a aprovação da PEC da Segurança, cada vez mais um papel central, que hoje cabe aos governos estaduais.
Em relação à eleição de 2022, houve uma mudança significativa de perfil. A fragmentação partidária foi maior na disputa anterior, quando onze partidos conquistaram executivos estaduais – neste ano, apenas oito siglas conseguiram o feito.
Entre os partidos que mais perderam espaço estão o União Brasil (elegeu quatro governadores em 2022 e, agora, nenhum), o PSB (elegeu três, agora nenhum) e o MDB (elegeu três, agora apenas um).
Veja abaixo a lista de governadores eleitos por partido na eleição de 2026:
PL
Rio de Janeiro – Douglas Ruas
Paraná – Sergio Moro
Santa Catarina – Jorginho Mello
Rio Grande do Sul – Luciano Zucco
Rondônia – Marcos Rogério
Roraima – Arthur Henrique
PSD
Pernambuco – Raquel Lyra
Amazonas – Omar Aziz
Maranhão – Eduardo Braide
Sergipe – Fábio Mitidieri
Amapá – Antônio Furlan
REPUBLICANOS
São Paulo – Tarcísio de Freitas
Minas Gerais – Cleitinho Azevedo
/>Mato Grosso – Otaviano Pivetta
Espírito Santo – Lorenzo Pazolini
PP
Mato Grosso do Sul – Eduardo Riedel
Distrito Federal – Celina Leão
Paraíba – Lucas Ribeiro
Acre – Mailza Assis
PT
Rio Grande do Norte – Cadu Alves
Bahia – Jerônimo Rodrigues
Ceará – Elmano de Freitas
Piauí – Rafael Fonteles
PSDB
Alagoas – João Henrique Caldas
Tocantins – Vicentinho Jr.
MDB
Goiás – Daniel Vilela
PODEMOS
Pará – Daniel Santos