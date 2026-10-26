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APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

Eleito
PT - 13 Lula 51,79% 64.256.232 VOTOS
PL - 22 Flavio Bolsonaro 48,21% 59.826.041 VOTOS
Presidente
100,00%
Eleito
PP - 11 Mailza Assis 66,21% 272.635 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 33,79% 139.108 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Omar Aziz 61,42% 1.273.975 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 38,58% 800.328 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PP - 11 Celina Leão 57,18% 987.142 VOTOS
PT - 13 Leandro Grass 42,82% 739.130 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 52,17% 1.151.818 VOTOS
MDB - 15 Ricardo Ferraço 47,83% 1.056.119 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
PT - 13 Cadu De Lula 50,77% 1.073.024 VOTOS
UNIÃO - 44 Allyson 49,23% 1.040.399 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
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Política

O novo mapa partidário dos governadores e por que isso pode ser um problema para Lula

Com menos legendas ganhando governos estaduais, presidente reeleito terá maioria dos estados sob o comando de apoiadores de Flávio; PL lidera ranking de eleitos

Por José Benedito da Silva Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 out 2026, 11h16
Um grupo de dez homens sorridentes, vestidos com ternos e camisas sociais, posa em frente a um telão. No telão, uma imagem de Jair Bolsonaro com os braços erguidos, vestindo uma camisa amarela, e o texto 22 Flávio Bolsonaro e Um novo Brasil começa agora
FRENTE AMPLA - Flávio com governadores eleitos e concorrentes no segundo turno: apoios vieram de catorze estados -  (PL/Divulgação)
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O novo mapa partidário dos governadores e por que isso pode ser um problema para Lula Priorize VEJA no Google

Com menos legendas ganhando governos estaduais, o presidente reeleito terá a maioria dos estados sob o comando de apoiadores de Flávio; PL lidera ranking de eleitos

O novo mapa partidário que emergiu das urnas após a eleição para os governos estaduais pode ser um problema político para o presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva, já que mais da metade dos governadores eleitos estava no palanque de Flávio Bolsonaro no segundo turno da disputa presidencial.

O PL lidera a lista de governos conquistados, com seis estados, a maioria sob o comando de oposicionistas declarados a Lula, como Sergio Moro no Paraná, Jorginho Mello em Santa Catarina e Douglas Ruas no Rio Grande do Sul.

Outros três partidos mais à direita – e que apoiaram Flávio no segundo turno – elegeram quatro governadores cada um: PP e Republicanos, sendo que este último conquistou os dois maiores colégios eleitorais do país, São Paulo (com Tarcísio de Freitas) e Minas Gerais (com Cleitinho Azevedo).

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O PT de Lula conseguiu manter os quatro estados que já havia conquistado em 2022: Bahia (Jerônimo Rodrigues), Ceará (Elmano de Freitas), Piauí (Rafael Fonteles) e Rio Grande do Norte (Cadu Alves). O PSD, comandado por Gilberto Kassab, também conquistou quatro governos.

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Lula terá de discutir muitas políticas com os governadores eleitos, principalmente na área de segurança pública, em que a União pretende assumir, após a aprovação da PEC da Segurança, cada vez mais um papel central, que hoje cabe aos governos estaduais.

Em relação à eleição de 2022, houve uma mudança significativa de perfil. A fragmentação partidária foi maior na disputa anterior, quando onze partidos conquistaram executivos estaduais – neste ano, apenas oito siglas conseguiram o feito.

Entre os partidos que mais perderam espaço estão o União Brasil (elegeu quatro governadores em 2022 e, agora, nenhum), o PSB (elegeu três, agora nenhum) e o MDB (elegeu três, agora apenas um).

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Veja abaixo a lista de governadores eleitos por partido na eleição de 2026:

PL

Rio de Janeiro – Douglas Ruas

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Paraná – Sergio Moro
Santa Catarina – Jorginho Mello
Rio Grande do Sul – Luciano Zucco
Rondônia – Marcos Rogério
Roraima – Arthur Henrique

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PSD
Pernambuco – Raquel Lyra
Amazonas – Omar Aziz
Maranhão – Eduardo Braide

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Sergipe – Fábio Mitidieri
Amapá – Antônio Furlan

REPUBLICANOS
São Paulo – Tarcísio de Freitas
Minas Gerais – Cleitinho Azevedo
/>Mato Grosso – Otaviano Pivetta
Espírito Santo – Lorenzo Pazolini

PP
Mato Grosso do Sul – Eduardo Riedel
Distrito Federal – Celina Leão
Paraíba – Lucas Ribeiro
Acre – Mailza Assis

PT
Rio Grande do Norte – Cadu Alves
Bahia – Jerônimo Rodrigues
Ceará – Elmano de Freitas
Piauí – Rafael Fonteles

PSDB
Alagoas – João Henrique Caldas
Tocantins – Vicentinho Jr.

MDB
Goiás – Daniel Vilela

PODEMOS
Pará – Daniel Santos

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