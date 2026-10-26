O novo mapa partidário dos governadores e por que isso pode ser um problema para Lula

Com menos legendas ganhando governos estaduais, o presidente reeleito terá a maioria dos estados sob o comando de apoiadores de Flávio; PL lidera ranking de eleitos

O novo mapa partidário que emergiu das urnas após a eleição para os governos estaduais pode ser um problema político para o presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva, já que mais da metade dos governadores eleitos estava no palanque de Flávio Bolsonaro no segundo turno da disputa presidencial.

O PL lidera a lista de governos conquistados, com seis estados, a maioria sob o comando de oposicionistas declarados a Lula, como Sergio Moro no Paraná, Jorginho Mello em Santa Catarina e Douglas Ruas no Rio Grande do Sul.

Outros três partidos mais à direita – e que apoiaram Flávio no segundo turno – elegeram quatro governadores cada um: PP e Republicanos, sendo que este último conquistou os dois maiores colégios eleitorais do país, São Paulo (com Tarcísio de Freitas) e Minas Gerais (com Cleitinho Azevedo).

O PT de Lula conseguiu manter os quatro estados que já havia conquistado em 2022: Bahia (Jerônimo Rodrigues), Ceará (Elmano de Freitas), Piauí (Rafael Fonteles) e Rio Grande do Norte (Cadu Alves). O PSD, comandado por Gilberto Kassab, também conquistou quatro governos.

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Lula terá de discutir muitas políticas com os governadores eleitos, principalmente na área de segurança pública, em que a União pretende assumir, após a aprovação da PEC da Segurança, cada vez mais um papel central, que hoje cabe aos governos estaduais.

Em relação à eleição de 2022, houve uma mudança significativa de perfil. A fragmentação partidária foi maior na disputa anterior, quando onze partidos conquistaram executivos estaduais – neste ano, apenas oito siglas conseguiram o feito.

Entre os partidos que mais perderam espaço estão o União Brasil (elegeu quatro governadores em 2022 e, agora, nenhum), o PSB (elegeu três, agora nenhum) e o MDB (elegeu três, agora apenas um).

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Veja abaixo a lista de governadores eleitos por partido na eleição de 2026:

PL

Rio de Janeiro – Douglas Ruas

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Paraná – Sergio Moro

Santa Catarina – Jorginho Mello

Rio Grande do Sul – Luciano Zucco

Rondônia – Marcos Rogério

Roraima – Arthur Henrique

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PSD

Pernambuco – Raquel Lyra

Amazonas – Omar Aziz

Maranhão – Eduardo Braide

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Sergipe – Fábio Mitidieri

Amapá – Antônio Furlan

REPUBLICANOS

São Paulo – Tarcísio de Freitas

Minas Gerais – Cleitinho Azevedo

/>Mato Grosso – Otaviano Pivetta

Espírito Santo – Lorenzo Pazolini

PP

Mato Grosso do Sul – Eduardo Riedel

Distrito Federal – Celina Leão

Paraíba – Lucas Ribeiro

Acre – Mailza Assis

PT

Rio Grande do Norte – Cadu Alves

Bahia – Jerônimo Rodrigues

Ceará – Elmano de Freitas

Piauí – Rafael Fonteles

PSDB

Alagoas – João Henrique Caldas

Tocantins – Vicentinho Jr.

MDB

Goiás – Daniel Vilela

PODEMOS

Pará – Daniel Santos