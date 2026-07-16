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Política

O novo gesto de Flávio para tentar ganhar terreno sobre eleitorado feminino

Plano com iniciativas voltadas às mulheres saiu do papel após pré-candidato do PL à presidência se encontrar com lideranças femininas no início do mês

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jul 2026, 09h30
Homem de camisa amarela e jeans, com microfone na mão direita e punho esquerdo cerrado, discursa em palco iluminado. Ao fundo, telão exibe o rosto sorridente de outro homem. Uma multidão assiste, muitos filmando com celulares.
O senador e pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Vittor Sales/Divulgação pré-campanha Flávio Bolsonaro/Divulgação)
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O novo gesto de Flávio para tentar ganhar terreno sobre eleitorado feminino Priorizar nos meus resultados Google

Em crise com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, o pré-candidato do PL à presidência da República, Flávio Bolsonaro, fará um aceno ao eleitorado feminino nesta quinta-feira.

O primogênito de Jair Bolsonaro, que viu uma piora de seu desempenho entre as eleitoras nas pesquisas de intenção de voto após o barraco público com a madrasta, aproveitará uma live para colocar na rua o plano “Brasil por Elas”.

O plano com iniciativas voltadas às mulheres saiu do papel após Flávio se encontrar com lideranças femininas do PL no início do mês.

Para fazer o anúncio, o pré-candidato do PL ao comando do Palácio do Planalto deve estar acompanhado de Daniella Marques, que trabalhou com Paulo Guedes durante o governo Bolsonaro e que é considerada uma das alternativas para compor a chapa presidencial ao lado do filho do ex-presidente.

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