O novo gesto de aproximação de Michelle Bolsonaro a Flávio

A ex-primeira dama e candidata ao Senado pelo Distrito Federal, Michelle Bolsonaro, publicou nesta quarta-feira, 19, um vídeo mostrando os bastidores de gravações com Flávio Bolsonaro para a campanha eleitoral. “Vamos juntos resgatar o nosso Brasil”, escreveu Michelle na publicação.

Nas imagens, não é revelado o que ambos estão dizendo e uma música de campanha aparece como trilha do vídeo.

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É a primeira participação de Michelle na campanha presidencial de Flávio após a reaproximação dos dois. No dia 11 de agosto, após as gravações, a ex-primeira-dama afirmou, pela primeira vez publicamente, que a crise entre os dois ficou para trás. Na saída da gravação, Michelle disse que ela e o enteado “colocaram uma pedra” sobre a desavença e que decidiram se unir em torno da candidatura presidencial.

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“Colocamos uma pedra. A desavença existe, qual família é perfeita, né? Graças a Deus conversamos, nos unimos em prol de algo muito maior para a nossa nação. Gravamos bastante [eu e Flávio], agora estamos gravando com os demais candidatos”, afirmou.

A crise entre os dois

O atrito começou após divergências sobre a formação de alianças do PL no Ceará, especialmente a aproximação com Ciro Gomes e a disputa por uma das vagas ao Senado.

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Michelle era contrária ao acordo com Ciro, a quem responsabiliza pela inelegibilidade de Jair Bolsonaro, e também resistiu à substituição da pré-candidatura da vereadora Priscila Costa, sua aliada, pela candidatura do pai do deputado André Fernandes.

O episódio veio a público em junho, quando Michelle publicou um vídeo de cerca de 27 minutos no qual relatou ter sido tratada de forma ríspida por Flávio durante uma ligação. Segundo ela, o senador afirmou que ela não entendia de política por ter chegado recentemente à vida pública. Michelle disse ter se sentido “maltratada e humilhada” e classificou o episódio como uma “punhalada”.