O novo fôlego para a campanha eleitoral de Renan Santos após decisão de Toffoli

A decisão do ministro Dias Toffoli, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que suspendeu parcialmente a campanha de Renan Santos pode dar novo fôlego à candidatura, avaliou Robson Bonin, colunista de Radar, durante o programa VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal. Para Bonin, a medida oferece ao candidato a oportunidade de explorar um discurso de vítima e de perseguição pelo sistema, justamente uma narrativa que já fazia parte de sua estratégia eleitoral. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Como a decisão pode fortalecer o candidato?

Para Bonin, a suspensão criou uma situação que pode ser explorada politicamente por Renan Santos. “O Renan Santos vai usar, já está usando, fazendo discurso de vítima, de perseguido pelo sistema”, afirmou o colunista.

Segundo ele, esse discurso encontra espaço em uma campanha que já explorava a insatisfação de eleitores com corrupção, privilégios e decisões judiciais. Nesse contexto, a decisão do TSE passa a integrar a própria narrativa eleitoral do candidato.

Bonin avaliou que o efeito político da medida pode ser maior do que o impacto provocado pela irregularidade apontada na decisão. “Mas ele deu um novo fôlego para o Renan Santos”, disse.

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Por que a suspensão pode produzir esse efeito?

Na avaliação do colunista, a decisão reconhece uma irregularidade relacionada ao prazo para informar as redes sociais que seriam utilizadas durante a campanha. Bonin ponderou, porém, que a punição adotada teria um alcance muito maior do que a falha apontada.

Ele argumentou que, se outros candidatos também cometeram “deslizes” semelhantes, a aplicação da regra deveria seguir o mesmo critério. “Se isso é uma regra, então que todos sejam suspensos”, afirmou.

A avaliação foi feita durante o debate com José Benedito e depois da participação do advogado Arthur Rollo, integrante da defesa de Renan Santos. Rollo havia anunciado medidas para tentar reverter a decisão.

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O que muda para a Justiça Eleitoral?

Bonin também apontou um segundo efeito do episódio: o protagonismo da Justiça Eleitoral na própria disputa presidencial. Para ele, o TSE deixou de atuar apenas como árbitro das regras da campanha e passou a ocupar espaço no debate político provocado pela decisão.

“O TSE acabou virando um personagem da campanha eleitoral”, afirmou.

Na avaliação do colunista, isso contraria a expectativa de que a Justiça Eleitoral funcionasse como um fator de estabilidade durante a eleição. Ele citou a expectativa atribuída ao presidente da Corte, Nunes Marques, de que o tribunal contribuísse para a estabilidade do processo eleitoral.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.