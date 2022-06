O novo encontro de Paes com Lula, em meio a tensões com Maia e Freixo

Enquanto o PSDB de Rodrigo e Cesar Maia esquenta as conversas para integrar a chapa de Marcelo Freixo (PSB) ao governo do Rio de Janeiro, o prefeito carioca Eduardo Paes marcou uma conversa na terça-feira que vem, em São Paulo, com Lula. Presidente do PSD em terras fluminenses, o mandatário tem como candidato ao governo o advogado Felipe Santa Cruz, que ainda não empolgou nas pesquisas, e é contra uma aliança com Freixo. A disputa está polarizada entre o nome da esquerda e o atual governador, o bolsonarista Cláudio Castro (PL).

A ideia da conversa, segundo interlocutores, é reaproximar os dois e buscar uma solução para “o campo democrático” no Rio. Nesta semana, intensificaram-se as articulações entre Freixo e os tucanos para ter o ex-prefeito Cesar Maia de vice. Paes não gostou do movimento, que isola a candidatura de Santa Cruz, e chegou a anunciar a Rodrigo Maia que exoneraria aliados dele que têm cargos na prefeitura.

No PT, principal fiador da campanha de Freixo, o sonho desde sempre é puxar o grupo de Paes para o bolo. Pensando num possível acordo nacional entre Lula e o PSD, fala-se – ainda timidamente – na possibilidade de palanque duplo no estado, o que perdeu força desde que o ex-presidente abraçou de forma irredutível o pessebista. Também pode ser oferecido ao grupo do prefeito algum arranjo interessante para compor a chapa, mas a resistência a Freixo entre os aliados dele é enorme.

Procurado para comentar o encontro de Paes com Lula e a situação no estado, o deputado federal e dirigente do PT José Guimarães, coordenador do Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE), disse que o ideal dentro da estratégia da sigla para o berço do bolsonarismo é unir forças para vencer as eleições. “É o melhor para o Rio. Derrotar Jair Bolsonaro e o bolsonarismo é tarefa de todas as forças que têm compromisso com o Brasil.”

