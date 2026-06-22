O novo cenário que aproxima Tarcísio da reeleição já no primeiro turno em SP

A corrida pelo governo de São Paulo ficou mais próxima de uma definição já no primeiro turno após as desistências de Kim Kataguiri (Missão) e Paulo Serra (PSDB). A avaliação foi apresentada no programa VEJA em Foco, sob comando de Marcela Rahal (este texto é um resumo do vídeo acima)

Com as saídas, o cenário eleitoral se afunila e concentra a disputa entre o governador Tarcísio de Freitas, filiado ao Republicanos, e o ex-ministro Fernando Haddad (PT).

Como as desistências beneficiam Tarcísio?

Segundo os dados citados no programa, Tarcísio lidera as intenções de voto com 45,6%, enquanto Haddad aparece com 34,1%, de acordo com levantamento do Paraná Pesquisas.

A saída de Kim Kataguiri e Paulo Serra favorece diretamente o governador, já que ambos representavam parcelas do eleitorado de centro-direita e direita — segmentos historicamente distantes do PT e, portanto, mais propensos a migrar para a candidatura de Tarcísio.

No programa, destacou-se que esse movimento contribui para reduzir a fragmentação do campo conservador, consolidando o favoritismo do atual governador.

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Para onde vão Kim Kataguiri e Paulo Serra?

Após abrirem mão da disputa pelo Palácio dos Bandeirantes, Kim Kataguiri e Paulo Serra devem concentrar seus esforços na tentativa de reeleição para a Câmara dos Deputados.

A mudança de estratégia retira dois nomes competitivos do tabuleiro paulista e reorganiza alianças partidárias em torno da eleição majoritária.

Tarcísio ainda busca ampliar sua base?

Mesmo liderando com folga, Tarcísio segue em articulação política para ampliar seu arco de alianças. Com o apoio de quase dez partidos, o governador ainda trabalha para atrair PSDB e Missão para sua coligação.

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A ampliação da base é vista como peça central para fortalecer sua candidatura e reduzir riscos de dispersão de votos no campo da centro-direita.

O segundo turno ainda é uma ameaça?

Em um eventual segundo turno, Tarcísio também aparece em vantagem. Segundo o Paraná Pesquisas, ele teria 51,4% das intenções de voto, contra 37,9% de Haddad, dentro de uma margem de erro de 2,5 pontos percentuais.

O cenário descrito no VEJA em Foco indica que, com menos concorrentes à direita e uma base de apoio robusta, Tarcísio entra na reta pré-eleitoral em posição confortável para tentar liquidar a disputa já na primeira votação.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.