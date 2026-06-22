Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Política

O novo cenário que aproxima Tarcísio da reeleição já no primeiro turno em SP

Desistências enxugam a disputa pelo Palácio dos Bandeirantes e fortalecem a vantagem de Tarcísio de Freitas sobre Fernando Haddad

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 22h52 | Atualizado em 22 jun 2026, 22h52
Continua após publicidade
O novo cenário que aproxima Tarcísio da reeleição já no primeiro turno em SP Priorize VEJA no Google

A corrida pelo governo de São Paulo ficou mais próxima de uma definição já no primeiro turno após as desistências de Kim Kataguiri (Missão) e Paulo Serra (PSDB). A avaliação foi apresentada no programa VEJA em Foco, sob comando de Marcela Rahal (este texto é um resumo do vídeo acima)

Com as saídas, o cenário eleitoral se afunila e concentra a disputa entre o governador Tarcísio de Freitas, filiado ao Republicanos, e o ex-ministro Fernando Haddad (PT).

Como as desistências beneficiam Tarcísio?

Segundo os dados citados no programa, Tarcísio lidera as intenções de voto com 45,6%, enquanto Haddad aparece com 34,1%, de acordo com levantamento do Paraná Pesquisas.

A saída de Kim Kataguiri e Paulo Serra favorece diretamente o governador, já que ambos representavam parcelas do eleitorado de centro-direita e direita — segmentos historicamente distantes do PT e, portanto, mais propensos a migrar para a candidatura de Tarcísio.

Siga

No programa, destacou-se que esse movimento contribui para reduzir a fragmentação do campo conservador, consolidando o favoritismo do atual governador.

Continua após a publicidade

Para onde vão Kim Kataguiri e Paulo Serra?

Após abrirem mão da disputa pelo Palácio dos Bandeirantes, Kim Kataguiri e Paulo Serra devem concentrar seus esforços na tentativa de reeleição para a Câmara dos Deputados.

A mudança de estratégia retira dois nomes competitivos do tabuleiro paulista e reorganiza alianças partidárias em torno da eleição majoritária.

Tarcísio ainda busca ampliar sua base?

Mesmo liderando com folga, Tarcísio segue em articulação política para ampliar seu arco de alianças. Com o apoio de quase dez partidos, o governador ainda trabalha para atrair PSDB e Missão para sua coligação.

Continua após a publicidade

A ampliação da base é vista como peça central para fortalecer sua candidatura e reduzir riscos de dispersão de votos no campo da centro-direita.

O segundo turno ainda é uma ameaça?

Em um eventual segundo turno, Tarcísio também aparece em vantagem. Segundo o Paraná Pesquisas, ele teria 51,4% das intenções de voto, contra 37,9% de Haddad, dentro de uma margem de erro de 2,5 pontos percentuais.

O cenário descrito no VEJA em Foco indica que, com menos concorrentes à direita e uma base de apoio robusta, Tarcísio entra na reta pré-eleitoral em posição confortável para tentar liquidar a disputa já na primeira votação.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
Eleições: São Paulo
Marcela Rahal
São Paulo
Tarcísio Gomes de Freitas
VEJA em Foco
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 83% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).