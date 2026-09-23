O novo cenário da disputa pelo governo em Minas Gerais, segundo pesquisa Quaest
Patrus se destaca e assume vice-liderança, atrás de Cleitinho
Uma nova pesquisa Quaest para o governo de Minas Gerais divulgada nesta quarta-feira, 23, mostra que o deputado Patrus Ananias (PT) assumiu o segundo lugar da disputa, atrás do líder Cleitinho Azevedo (Republicanos).
Na rodada anterior, de 8 de setembro, havia um empate técnico triplo na vice-liderança entre Patrus, Alexandre Kalil (PDT) e Mateus Simões (PSD).
O candidato petista oscilou para cima e foi de 11% para 16% em duas semanas. Como a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, não é possível falar em crescimento. No entanto, como os adversários se mantiveram estáveis, a distância entre Patrus e os demais aumentou. Apesar disso, o deputado federal ainda está 21 pontos percentuais atrás de Cleitinho, que tem 37% da preferência.
Veja os números da pesquisa para o governo de Minas Gerais:
- Cleitinho Azevedo (Republicanos): 37% (eram 32% em 8 de setembro)
- Patrus Ananias (PT): 16% (eram 11%)
- Alexandre Kalil (PDT): 8% (eram 11%)
- Mateus Simões (PSD): 7% (eram 8%)
- Flávio Roscoe (PL): 5% (eram 3%)
- Gabriel (MDB): 2% (eram 3%)
- Ben Mendes (Missão): 1% (eram 2%)
- Professor Túlio Lopes (PCB): 1% (era 0%)
- Indira Xavier (UP): 0% (era 1%)
- Rafael Duda (PSTU): 0% (era 0%)
- Henrique Áreas (PCO): 0% (eram 0%)
- Indecisos: 16% (eram 19%)
- Branco/nulo/não vai votar: 7% (eram 12%)
Segundo turno
O instituto também testou três cenário de segundo turno. Em todos, Cleitinho vence com folga. Não houve nenhuma movimentação fora da margem de erro.
Cleitinho x Patrus
- Cleitinho Azevedo (Republicanos): 50% (eram 51% em 8 de setembro)
- Patrus Ananias (PT): 26% (eram 26%)
- Indecisos: 13% (eram 12%)
- Em branco/nulo/nenhum: 11% (eram 11%)
Cleitinho x Alexandre Kalil
- Cleitinho Azevedo (Republicanos): 49% (eram 49% em 8 de setembro)
- Alexandre Kalil (PDT): 26% (eram 27%)
- Indecisos: 14% (eram 14%)
- Em branco/nulo/nenhum: 11% (eram 10%)
Cleitinho x Mateus Simões
- Cleitinho Azevedo (Republicanos): 50% (eram 50% em 8 de setembro)
- Mateus Simões (PSD): 18% (eram 20%)
- Indecisos: 16% (eram 15%)
- Em branco/nulo/nenhum: 16% (eram 15%)
Sobre a pesquisa
A Quaest entrevistou 1.506 eleitores mineiros entre 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é MG-03276/2026.