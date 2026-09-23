O novo cenário da disputa pelo governo em Minas Gerais, segundo pesquisa Quaest

Uma nova pesquisa Quaest para o governo de Minas Gerais divulgada nesta quarta-feira, 23, mostra que o deputado Patrus Ananias (PT) assumiu o segundo lugar da disputa, atrás do líder Cleitinho Azevedo (Republicanos).

Na rodada anterior, de 8 de setembro, havia um empate técnico triplo na vice-liderança entre Patrus, Alexandre Kalil (PDT) e Mateus Simões (PSD).

O candidato petista oscilou para cima e foi de 11% para 16% em duas semanas. Como a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, não é possível falar em crescimento. No entanto, como os adversários se mantiveram estáveis, a distância entre Patrus e os demais aumentou. Apesar disso, o deputado federal ainda está 21 pontos percentuais atrás de Cleitinho, que tem 37% da preferência.

Veja os números da pesquisa para o governo de Minas Gerais:

Continua após a publicidade

Cleitinho Azevedo (Republicanos): 37% (eram 32% em 8 de setembro)

Patrus Ananias (PT): 16% (eram 11%)

Alexandre Kalil (PDT): 8% (eram 11%)

Mateus Simões (PSD): 7% (eram 8%)

Flávio Roscoe (PL): 5% (eram 3%)

Gabriel (MDB): 2% (eram 3%)

Ben Mendes (Missão): 1% (eram 2%)

Professor Túlio Lopes (PCB): 1% (era 0%)

Indira Xavier (UP): 0% (era 1%)

Rafael Duda (PSTU): 0% (era 0%)

Henrique Áreas (PCO): 0% (eram 0%)

Indecisos: 16% (eram 19%)

Branco/nulo/não vai votar: 7% (eram 12%)

Segundo turno

O instituto também testou três cenário de segundo turno. Em todos, Cleitinho vence com folga. Não houve nenhuma movimentação fora da margem de erro.

Cleitinho x Patrus

Continua após a publicidade

Cleitinho Azevedo (Republicanos): 50% (eram 51% em 8 de setembro)

Patrus Ananias (PT): 26% (eram 26%)

Indecisos: 13% (eram 12%)

Em branco/nulo/nenhum: 11% (eram 11%)

Cleitinho x Alexandre Kalil

Cleitinho Azevedo (Republicanos): 49% (eram 49% em 8 de setembro)

Alexandre Kalil (PDT): 26% (eram 27%)

Indecisos: 14% (eram 14%)

Em branco/nulo/nenhum: 11% (eram 10%)

Continua após a publicidade

Cleitinho x Mateus Simões

Cleitinho Azevedo (Republicanos): 50% (eram 50% em 8 de setembro)

Mateus Simões (PSD): 18% (eram 20%)

Indecisos: 16% (eram 15%)

Em branco/nulo/nenhum: 16% (eram 15%)

Sobre a pesquisa

A Quaest entrevistou 1.506 eleitores mineiros entre 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é MG-03276/2026.

Continua após a publicidade

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral