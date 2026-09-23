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Política

O novo cenário da disputa pelo governo em Minas Gerais, segundo pesquisa Quaest

Patrus se destaca e assume vice-liderança, atrás de Cleitinho

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 17h29 | Atualizado em 23 set 2026, 19h52
Dois homens, um jovem e outro idoso, em close-up. O jovem à esquerda, com barba e bigode escuros, boca aberta e olhos arregalados, parece falar com intensidade. O idoso à direita, com barba e cabelo grisalhos, usa terno claro e gravata vermelha, também com a boca entreaberta, aparenta estar discursando
O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) e o deputado federal Patrus Ananias (PT) (Ton Molina/Agência Senado/Bruno Spada/Câmara dos Deputados/Divulgação)
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O novo cenário da disputa pelo governo em Minas Gerais, segundo pesquisa Quaest Priorizar nos meus resultados Google

Uma nova pesquisa Quaest para o governo de Minas Gerais divulgada nesta quarta-feira, 23, mostra que o deputado Patrus Ananias (PT) assumiu o segundo lugar da disputa, atrás do líder Cleitinho Azevedo (Republicanos).

Na rodada anterior, de 8 de setembro, havia um empate técnico triplo na vice-liderança entre Patrus, Alexandre Kalil (PDT) e Mateus Simões (PSD).

O candidato petista oscilou para cima e foi de 11% para 16% em duas semanas. Como a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, não é possível falar em crescimento. No entanto, como os adversários se mantiveram estáveis, a distância entre Patrus e os demais aumentou. Apesar disso, o deputado federal ainda está 21 pontos percentuais atrás de Cleitinho, que tem 37% da preferência.

Veja os números da pesquisa para o governo de Minas Gerais:

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  • Cleitinho Azevedo (Republicanos): 37% (eram 32% em 8 de setembro)
  • Patrus Ananias (PT): 16% (eram 11%)
  • Alexandre Kalil (PDT): 8% (eram 11%)
  • Mateus Simões (PSD): 7% (eram 8%)
  • Flávio Roscoe (PL): 5% (eram 3%)
  • Gabriel (MDB): 2% (eram 3%)
  • Ben Mendes (Missão): 1% (eram 2%)
  • Professor Túlio Lopes (PCB): 1% (era 0%)
  • Indira Xavier (UP): 0% (era 1%)
  • Rafael Duda (PSTU): 0% (era 0%)
  • Henrique Áreas (PCO): 0% (eram 0%)
  • Indecisos: 16% (eram 19%)
  • Branco/nulo/não vai votar: 7% (eram 12%)

Segundo turno

O instituto também testou três cenário de segundo turno. Em todos, Cleitinho vence com folga. Não houve nenhuma movimentação fora da margem de erro.

Cleitinho x Patrus

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  • Cleitinho Azevedo (Republicanos): 50% (eram 51% em 8 de setembro)
  • Patrus Ananias (PT): 26% (eram 26%)
  • Indecisos: 13% (eram 12%)
  • Em branco/nulo/nenhum: 11% (eram 11%)

Cleitinho x Alexandre Kalil

  • Cleitinho Azevedo (Republicanos): 49% (eram 49% em 8 de setembro)
  • Alexandre Kalil (PDT): 26% (eram 27%)
  • Indecisos: 14% (eram 14%)
  • Em branco/nulo/nenhum: 11% (eram 10%)
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Cleitinho x Mateus Simões

  • Cleitinho Azevedo (Republicanos): 50% (eram 50% em 8 de setembro)
  • Mateus Simões (PSD): 18% (eram 20%)
  • Indecisos: 16% (eram 15%)
  • Em branco/nulo/nenhum: 16% (eram 15%)

Sobre a pesquisa

A Quaest entrevistou 1.506 eleitores mineiros entre 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é MG-03276/2026.

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