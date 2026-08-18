O novo ‘cabo eleitoral’ de Lula que pode mexer com a disputa pelo Planalto

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A confirmação de petróleo na Bacia da Foz do Amazonas, anunciada por Lula e pela Petrobras, reacende o debate sobre exploração. O colunista Robson Bonin classifica a mobilização em torno do anúncio como “meramente eleitoreira”, comparando-a à exploração política das descobertas do pré-sal e alertando para riscos.

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A confirmação de petróleo na Bacia da Foz do Amazonas, no litoral do Amapá, recolocou a exploração petrolífera no centro do discurso do presidente Lula. No Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol, o colunista de Radar Robson Bonin classificou como “meramente eleitoreira” a imagem construída em torno do anúncio e comparou o episódio à exploração política das descobertas do pré-sal em outras campanhas presidenciais (este texto é um resumo do vídeo acima).

A descoberta foi anunciada pela presidente da Petrobras, Magda Chambriard, durante entrevista em Oiapoque. “Nós fizemos uma descoberta de petróleo no Amapá. Mais do que isso, fizemos uma descoberta e pegamos o óleo na mão”, afirmou. Segundo ela, o poço está localizado a 185 quilômetros de Oiapoque e a 580 quilômetros da foz do Amazonas. A executiva afirmou ainda que a perfuração continuará e relacionou a busca por novas reservas à necessidade de sustentar a produção brasileira depois do pico esperado do pré-sal.

Lula, por sua vez, recuperou uma expressão utilizada no período da descoberta do pré-sal e afirmou que o novo petróleo pode representar um “passaporte para o futuro” do país. No discurso exibido pelo programa, o presidente também defendeu que a exploração de petróleo não representa abandono da busca por biocombustíveis e outras fontes renováveis.

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Por que Bonin vê uma estratégia eleitoral no anúncio?

Questionado sobre o impacto político da descoberta às vésperas das eleições, Bonin foi categórico. “É uma imagem meramente eleitoreira”, afirmou. Para o colunista, a associação entre petróleo, desenvolvimento econômico e futuro do país recupera uma estratégia já utilizada por Lula.

“Fala-se muito de que o terceiro mandato do presidente Lula é um conjunto de velhas ideias. A ideia de se fantasiar com macacão de petroleiro e sujar a mão de petróleo e anunciar de novo o nosso ‘passaporte pro futuro’ é algo que cheira a mofo”, disse Bonin.

O colunista lembrou que o petróleo também ocupou espaço no discurso político de Lula durante o período de descoberta e desenvolvimento do pré-sal. Na avaliação dele, a coincidência desses anúncios com momentos eleitorais criou uma memória política favorável para o presidente. “Sempre que o petróleo surgiu como cabo eleitoral para o presidente Lula, ele tem uma lembrança positiva, vamos dizer assim”, afirmou.

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Como o pré-sal entra na comparação feita por Bonin?

Ao traçar o paralelo, Bonin mencionou imagens de Lula com as mãos sujas de petróleo e ao lado de políticos ligados à Petrobras. O colunista recordou ainda uma fotografia na qual o presidente aparece segurando um barril ao lado de Paulo Roberto Costa, então diretor da estatal.

Bonin associou o episódio às investigações sobre corrupção que posteriormente atingiram a companhia. A lembrança, segundo sua análise, cria um contraponto à tentativa de recuperar a simbologia do petróleo como instrumento de desenvolvimento nacional.

Qual é o alerta feito pelo colunista?

Ao encerrar a análise, Bonin afirmou esperar que a nova etapa de exploração petrolífera não seja acompanhada pelos problemas que marcaram o passado da estatal. “Esse é o cenário que a gente espera que não se repita a partir daqui”, disse.

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O colunista retomou, então, a expressão utilizada pelo próprio Lula ao comentar a descoberta. Para Bonin, o desafio é impedir “que a corrupção não roube esse passaporte para o futuro do país”.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.