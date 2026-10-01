O novo aceno de Lula ao eleitorado feminino às vésperas do primeiro turno

Três dias antes do primeiro turno das eleições presidenciais, Luiz Inácio Lula da Silva lançou uma cartada que representa um aceno ao eleitorado feminino, que tem potencial de ser decisivo na corrida ao Palácio do Planalto.

O petista assinou parecer que garante o afastamento remunerado do trabalho, por até seis meses, a mulheres vítimas de violência doméstica que tenham o afastamento determinado pela Justiça como medida protetiva.

Para mulheres seguradas da Previdência, mas sem relação de emprego, o benefício será pago integramente pelo INSS.

Em relação às não seguradas da Previdência, o pagamento terá natureza assistencial e caberá ao estado, Distrito Federal ou município indicado pelo juiz.

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A iniciativa segue entendimento do STF de que mulheres que são afastadas do trabalho por uma decisão da Justiça devem continuar recebendo renda durante o período de afastamento.

Nos bastidores, a proposta é considerada um aceno que demonstra a preocupação de Lula com as mulheres, que já apoiam majoritariamente o petista e podem determinar o resultado nas urnas.

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Há a avaliação de que isso pode realmente ampliar a margem de apoio das mulheres ao mandatário em relação aos adversários na disputa ao Planalto.