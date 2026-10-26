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Política

O nome surpreendente que Lula pode escolher como seu novo ministro

Editor de política de VEJA revela as possibilidades para o comando da Fazenda e analisa as dificuldades que o presidente enfrentará no quarto mandato

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 out 2026, 21h47
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O nome surpreendente que Lula pode escolher como seu novo ministro Priorize VEJA no Google

O governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles (PT), aparece entre os nomes cogitados para assumir o Ministério da Fazenda no quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A possibilidade foi destacada pelo editor de Política de VEJA, José Benedito da Silva, durante o programa VEJA em Foco, apresentado por Livia Raick. Ao analisar as movimentações para a formação da nova equipe econômica, o jornalista classificou como “surpreendente” o nome do governador, que ganhou projeção política na reta final da campanha presidencial e ampliou seu espaço ao lado de Lula. (este texto é um resumo do vídeo acima)

A menção ao governador chama a atenção em meio às discussões sobre quem assumirá uma das pastas mais importantes do novo governo, diante das dificuldades fiscais previstas para 2027. Além de Fonteles, o editor citou outros nomes que circulam como possibilidades para a Fazenda: Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, Dario Durigan e o vice-presidente Geraldo Alckmin.

Por que Rafael Fonteles entrou no radar para a Fazenda?

Na avaliação apresentada por José Benedito, Rafael Fonteles ganhou espaço político durante a campanha eleitoral. O governador foi reeleito no Piauí e, segundo o editor, ampliou sua projeção nacional ao longo da reta final da eleição.

A escolha terá peso especial diante dos desafios fiscais previstos para 2027. José Benedito alertou que o próximo mandato começará sob pressão para reorganizar as contas públicas, agravada pelas despesas decorrentes das medidas anunciadas durante a campanha. Segundo estimativas mencionadas pelo jornalista, os compromissos podem chegar a quase 400 bilhões de reais. “É urgente que se faça uma espécie de ajuste fiscal”, afirmou.

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Qual será o maior desafio do próximo ministro da Fazenda?

De acordo com José Benedito, o governo precisará rever o Orçamento de 2027, considerado defasado diante das novas despesas. O próximo responsável pela Fazenda terá de enfrentar dificuldades para fechar as contas e discutir mudanças na política de gastos. O problema, segundo o jornalista, é que a necessidade de ajuste fiscal entra em conflito com as expectativas dos eleitores que se mobilizaram pela reeleição de Lula.

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O editor ressaltou que o presidente despertou uma militância especialmente ativa nas últimas semanas da campanha, tanto nas ruas quanto nas redes sociais. Esse eleitorado, segundo ele, espera o cumprimento das promessas feitas durante a disputa. A necessidade de conter despesas, portanto, poderá colocar o governo diante de decisões politicamente difíceis logo no início do novo mandato.

Como o Congresso pode dificultar os planos de Lula?

Além do desafio econômico, José Benedito destacou que Lula terá de negociar com um Congresso ainda mais inclinado à direita. Na avaliação do jornalista, o fortalecimento da oposição aumentará a dependência do presidente em relação aos partidos do Centrão, que já começaram a sinalizar disposição para discutir uma composição com o governo.

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A dificuldade será conciliar a necessidade de apoio parlamentar com as promessas de renovação feitas durante a campanha. José Benedito lembrou que Lula defendeu iniciativas voltadas aos jovens, às mulheres e ao empreendedorismo, além de prometer um governo diferente. A escolha da equipe ministerial será uma das primeiras oportunidades para demonstrar como pretende transformar esses compromissos em ações.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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