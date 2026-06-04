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Levantamento exclusivo da Ativaweb DataLab para VEJA em Foco revela Renan Santos como o fenômeno digital das eleições 2026. Ele registrou o maior crescimento proporcional e engajamento entre os pré-candidatos. Lula mantém a maior audiência, enquanto Flávio Bolsonaro se consolida como a segunda força digital.

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O influenciador e pré-candidato Renan Santos despontou como o principal fenômeno digital da disputa presidencial de 2026. Levantamento exclusivo da Ativaweb DataLab para o programa VEJA em Foco mostra que ele registrou o maior crescimento proporcional entre os nomes monitorados, com alta de 36,89% em 30 dias e ganho de 425,6 mil seguidores no período.

Os dados indicam que Renan alcançou 1,58 milhão de seguidores e também lidera em engajamento, com taxa de 5,29%, a maior entre os pré-candidatos analisados. Segundo a Ativaweb, o desempenho sugere forte distribuição orgânica de conteúdo pelas plataformas, impulsionando o alcance do perfil para além de sua base de seguidores.

Apesar do avanço de Renan, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva permanece como o maior nome das redes em volume de audiência. O petista soma 14,7 milhões de seguidores e ganhou 118,5 mil novos apoiadores no período analisado. O levantamento aponta, porém, que sua capacidade de mobilização digital permanece abaixo da observada em perfis que crescem com mais intensidade.

Já o senador Flávio Bolsonaro consolidou-se como a segunda maior força digital do grupo. Com 10,5 milhões de seguidores, ele registrou crescimento de 337,3 mil contas em 30 dias e manteve taxa de engajamento de 2,23%, índice considerado elevado para perfis de grande porte.

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O impacto do escândalo de Flávio nas pesquisas

Entre os governadores que aparecem como alternativas para a corrida ao Planalto, Romeu Zema foi o único a perder seguidores no período, enquanto Ronaldo Caiado apresentou crescimento de audiência, mas ainda com baixo nível de interação do público.

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O estudo da Ativaweb DataLab monitorou 32,5 milhões de seguidores dos principais nomes do cenário político e inaugura uma série semanal de análises exclusivas sobre o desempenho digital dos pré-candidatos à Presidência da República.