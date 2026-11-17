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Ministros do STF defendem a indicação de Rodrigo Pacheco para a vaga de Luís Roberto Barroso como estratégia para diminuir a tensão com o Senado. Eles veem no ex-presidente do Senado um interlocutor chave para evitar processos de impeachment e restaurar a imagem do tribunal. Saiba mais sobre essa articulação política.

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Ministros do Supremo Tribunal Federal pretendem defender a indicação de Rodrigo Pacheco à vaga deixada por Luís Roberto Barroso como uma forma de reduzir a tensão com o Senado. Segundo a editora Laryssa Borges, esses integrantes da Corte veem no ex-presidente do Senado e atual ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) um interlocutor capaz de convencer parlamentares a não avançar com processos de impeachment contra ministros (este texto é um resumo do vídeo acima).

A articulação foi relatada no Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol, nesta terça-feira, 17. Há expectativa de uma reunião com Lula nos próximos dias, mas, de acordo com Laryssa, os ministros ainda não haviam sido informados da data do encontro. Eles esperam ouvir do presidente o nome escolhido para ocupar a vaga.

Por que ministros do STF preferem Pacheco?

“Eles avaliam que o Pacheco é o melhor nome porque ele tem trânsito tanto no STF quanto no Senado”, afirmou Laryssa. Na leitura dos interlocutores ouvidos pela jornalista, essa capacidade de diálogo poderia ajudar a conter a pressão sobre o tribunal na próxima legislatura.

O raio-x dos ministros do STF

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A preferência também está relacionada à crise de imagem do Supremo após a divulgação de mensagens encontradas no telefone de Daniel Vorcaro nas quais integrantes da Corte foram mencionados. Segundo Laryssa, ministros acreditam que a escolha de um nome bem recebido pela classe política pode ajudar a reduzir a exposição e o desgaste do tribunal.

Como Pacheco poderia atuar junto aos senadores?

A preocupação dos ministros, segundo a editora, é que a composição do Senado eleita em outubro favoreça iniciativas de impeachment. “Ele poderia ser um interlocutor para ajudar a demover alguns parlamentares de tentar um processo de impeachment no próximo ano”, disse.

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Laryssa destacou que Pacheco construiu relações no Congresso durante sua passagem pela presidência do Senado, em um período de fortalecimento do Legislativo por meio das emendas parlamentares. Também apontou sua aliança com Davi Alcolumbre, que busca a recondução ao comando da Casa. Essas conexões sustentam a expectativa de que Pacheco possa atuar como mediador.

Qual é o obstáculo para a indicação?

Apesar do apoio dentro do Supremo, Pacheco não é o nome de preferência de Lula, segundo Laryssa. A articulação dos ministros dependerá, portanto, de convencer o presidente de que a capacidade de interlocução do indicado pode contribuir para melhorar a relação entre os poderes.

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“É o Lula que decide quem vai ser o ministro do Supremo”, afirmou a editora. O encontro esperado pelos integrantes da Corte será uma oportunidade para apresentar esse argumento, sem garantia de que o presidente acolherá a sugestão.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.