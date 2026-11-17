Com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sem anunciar os integrantes do próximo governo, especulações apontam Simone Tebet para postos de destaque na administração pública e nos tribunais superiores. A atuação da ex-ministra como aliada versátil colocou seu nome no centro da montagem da nova equipe de governo.

Quais cargos podem ser ocupados pela ex-ministra?

As especulações nos bastidores de Brasília colocam Tebet na bolsa de apostas para os ministérios da Defesa e das Relações Exteriores, além do Supremo Tribunal Federal. Existe ainda a possibilidade de indicação ao Tribunal de Contas da União, na hipótese de o ex-senador Rodrigo Pacheco ser escolhido para o STF. A extensa lista de funções demonstra a flexibilidade política atribuída à ex-comandante do Ministério do Planejamento pelo Palácio do Planalto.

Os desafios do governo Lula 4

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Por que a ex-ministra é considerada uma credora do presidente?

A condição de credora foi construída pelo apoio decisivo no segundo turno de 2022 e pela participação nas eleições de 2026. Na ocasião mais recente, Tebet concorreu ao Senado por São Paulo pelo PSB a pedido do mandatário, obtendo 8,3 milhões de votos e ficando em terceiro lugar. O empenho no maior colégio eleitoral do país visava conter a votação de Flávio Bolsonaro e foi celebrado pela própria aliada em mensagem pública ao comemorar o quarto mandato do petista.

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Quando o presidente deve anunciar os nomes do ministério?

O chefe do Executivo permanece fechado em copas em relação à escolha da equipe que governará no próximo ano. Apesar das especulações intensas sobre Tebet, a palavra final cabe ao presidente da República. Outros nomes, contudo, são dados como favas contadas para a nova gestão, entre os quais o vice-presidente Geraldo Alckmin e o senador Camilo Santana, ambos apontados como fundamentais para a vitória eleitoral no segundo turno.

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