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Política

O movimento no Congresso que pode reabrir a discussão sobre anistia a Bolsonaro

Editor vê sinais iniciais de distensão após a eleição e avalia que mudança no ambiente político pode repercutir também nos processos no STF

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 nov 2026, 12h35
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O movimento no Congresso que pode reabrir a discussão sobre anistia a Bolsonaro Priorize VEJA no Google

Uma movimentação ainda incipiente no Congresso pode reabrir a discussão sobre medidas que reduzam a pena ou flexibilizem o cumprimento da condenação de Jair Bolsonaro. Na avaliação do editor José Benedito da Silva, o cenário posterior à eleição começa a revelar uma disposição para buscar saídas que diminuam a tensão política no país (este texto é um resumo do vídeo acima).

A análise foi apresentada no Ponto de Vista, conduzido por Laísa Dall’Agnol, nesta quarta-feira, 4. O jornalista apontou sinalizações de Davi Alcolumbre sobre a anistia como um indício dessa mudança, mas tratou os possíveis desdobramentos como um movimento ainda em formação.

O raio-x dos ministros do STF

Qual é o sinal vindo do Congresso?

Segundo José Benedito, Alcolumbre tem sinalizado disposição para votar uma anistia que permita a Bolsonaro deixar a prisão. Para o editor, essa postura ganha relevância pela aproximação de Alcolumbre com o governo Lula e indica a possibilidade de uma negociação em torno do tema.

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“Isso mostra uma mudança de cenário político”, afirmou. Na leitura do jornalista, há no Congresso uma disposição para discutir alguma saída que permita a Bolsonaro retornar à vida política, embora a movimentação ainda esteja em estágio inicial.

A discussão pode ter reflexos no STF?

José Benedito avaliou que um ambiente de maior distensão poderia favorecer o andamento da questão da dosimetria no Supremo Tribunal Federal. Segundo seu relato, o tema permanece pendente de decisão de Alexandre de Moraes.

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O editor também levantou a possibilidade de a discussão sobre revisão criminal ganhar força nesse contexto. Apresentou os dois caminhos como hipóteses dependentes da evolução do cenário, sem indicar decisão tomada ou garantia de avanço.

O que pode determinar o avanço dessas iniciativas?

Para José Benedito, o fator decisivo será a disposição dos atores políticos para reduzir a polarização. Na sua avaliação, uma mudança nessa direção pode criar condições para que propostas no Congresso e discussões no Judiciário voltem a ganhar espaço.

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“Acho que, muito mais do que argumentos jurídicos, o que vai pesar é o ambiente político”, afirmou.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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