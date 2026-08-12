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Política

O movimento de reaproximação de Lula com Alcolumbre para as eleições

Presidente convidou chefe do Senado para discutir prioridades do governo no Congresso que podem impactar a disputa presidencial

Por Marcela Rahal Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 ago 2026, 15h02 | Atualizado em 13 ago 2026, 12h13
Presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre (União-AP), e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva
Presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre (União-AP), e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (Pedro Gontijo/Agência Senado)
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O movimento de reaproximação de Lula com Alcolumbre para as eleições Priorizar nos meus resultados Google

De olho nas eleições, o presidente Lula retomou o diálogo com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Os dois se reuniram nesta quarta-feira, 12, no Palácio da Alvorada, a convite do petista, após um afastamento provocado pela derrota histórica no Congresso da indicação do nome do ministro Jorge Messias (AGU) para uma vaga no STF.

No X, o ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, afirmou que o encontro foi positivo. ‘A reunião que tivemos hoje com o presidente Lula e o presidente do Senado/Congresso, senador Davi Alcolumbre, foi muito importante para a retomada do diálogo entre Executivo e Legislativo e da construção conjunta das pautas prioritárias para o Brasil’.

Segundo Guimarães, a ideia era definir as prioridades do governo e alinhar a agenda de votações no Congresso, como a PEC do fim da escala 6×1, a MP que trata do fim da “taxa das blusinhas”, a PEC da Segurança Pública e o PL de Minerais Críticos. O amapaense ficou de se reunir com parlamentares e marcar uma nova conversa.

O encontro ocorre em meio a um movimento de reaproximação entre os dois, depois de uma primeira reunião costurada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes. Uma nova indicação de Messias ao Supremo não chegou a ser tratada.

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Durante a reunião, Lula ainda ligou para o presidente da Câmara, Hugo Motta, com quem deve se encontrar. Nesta terça, o deputado e candidato à reeleição pela Paraíba declarou apoio a Lula nas eleições deste ano. “Iremos declarar esse apoio ao presidente, porque é o presidente que converge com aquilo que pensamos ser o melhor para o país, então eu estava aguardando a posição do partido para que pudesse trazer de público a nossa posição, e a nossa posição está sendo aqui revelada em primeira mão, de apoio ao presidente Lula em seu projeto de reeleição”, disse.

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