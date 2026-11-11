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Política

O movimento de Rafael Fonteles que indica que ele pode estar fora da Esplanada no Lula 4

Governador reeleito do Piauí integrou a tropa de choque que conduziu as estratégias para reeleger Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 nov 2026, 08h30
Homens e uma mulher sorrindo e segurando um mastro vermelho com uma estrela branca e o número 13, em uma manifestação política. O homem do centro veste camisa branca com broches e jeans, o da esquerda usa boné azul e camisa vinho, e a mulher da direita, boné azul e camisa vermelha, segurando uma bandeira com rosto feminino. Ao fundo, bandeiras e balões vermelhos.
EM ALTA - Rafael Fonteles (PT): o governador do Piauí pode trocar o comando de seu estado pelo Ministério da Fazenda  (@rafaelfontelespi/Facebook)
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Movimentos recentes de Rafael Fonteles são indicativo de que o governador reeleito do Piauí está fora da mesa de opções para o Ministério da Fazenda.

O piauiense integrou a tropa de choque que conduziu as estratégias para reeleger Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno.

O bom desempenho chamou a atenção do presidente e ele passou a figurar na bolsa de apostas como nome mais do que certo na Esplanada dos Ministérios do Lula 4. Ele era apontado como uma opção para chefiar a equipe econômica.

Nos últimos dias, Fonteles começou a montar sua equipe para o segundo mandato à frente do Palácio de Karnak. A iniciativa foi vista como uma sinalização de que ele permaneceria na gestão estadual.

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O fogo amigo interno no PT teria contribuído para que ele optasse por tirar o time de campo e focasse no próprio estado.

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