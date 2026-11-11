O movimento de Rafael Fonteles que indica que ele pode estar fora da Esplanada no Lula 4
Governador reeleito do Piauí integrou a tropa de choque que conduziu as estratégias para reeleger Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno
Movimentos recentes de Rafael Fonteles são indicativo de que o governador reeleito do Piauí está fora da mesa de opções para o Ministério da Fazenda.
O piauiense integrou a tropa de choque que conduziu as estratégias para reeleger Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno.
O bom desempenho chamou a atenção do presidente e ele passou a figurar na bolsa de apostas como nome mais do que certo na Esplanada dos Ministérios do Lula 4. Ele era apontado como uma opção para chefiar a equipe econômica.
Nos últimos dias, Fonteles começou a montar sua equipe para o segundo mandato à frente do Palácio de Karnak. A iniciativa foi vista como uma sinalização de que ele permaneceria na gestão estadual.
O fogo amigo interno no PT teria contribuído para que ele optasse por tirar o time de campo e focasse no próprio estado.