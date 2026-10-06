O movimento de Michelle Bolsonaro que pode mexer com a campanha de Flávio

Michelle Bolsonaro deve ampliar sua presença na campanha do enteado, o senador Flávio Bolsonaro. Recém-eleita senadora pelo Distrito Federal, com 29,05% dos votos, a ex-primeira-dama deverá acompanhar mais compromissos do candidato em Brasília e também viajar a outros estados.

A estratégia ainda será definida pelo PL e deve ser discutida na reunião do partido desta quarta-feira. O movimento ganha peso após Michelle se consolidar nas urnas como a candidata mais votada ao Senado no DF, em sua primeira disputa eleitoral.

Um dos primeiros compromissos deve ser no Amazonas, onde Michelle participará da campanha da candidata do PL ao governo, Professora Maria do Carmo, que disputa o segundo turno contra Omar Aziz (PSD).

Além de reforçar os palanques de Flávio, a presença da nova senadora pode ser usada pelo PL como um aceno ao eleitorado feminino, segmento no qual a campanha do candidato enfrenta maior resistência. Michelle se tornou uma das principais figuras do partido na comunicação com mulheres e evangélicos.

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A movimentação ocorre após a reconciliação entre os dois. Em junho, Michelle afirmou publicamente que havia sido humilhada por Flávio em meio às divergências políticas. Em julho, o senador pediu desculpas à madrasta, que aceitou o gesto. Desde então, os dois retomaram a interlocução política, mas ainda tiveram poucas agendas conjuntas durante o primeiro turno.