O movimento de Lula em relação à aprovação e desaprovação de seu governo, segundo nova pesquisa Quaest

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Nova pesquisa Quaest revela uma notícia positiva para o governo Lula, que consegue reduzir sua desaprovação e aumentar a aprovação popular. O levantamento, feito entre 17 e 20 de outubro, mostra um movimento importante para a reeleição. Entenda como o pacote de medidas governamentais pode ter influenciado esses resultados e confira os números detalhados da avaliação antes do segundo turno.

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A mais nova pesquisa eleitoral da Quaest deu uma notícia boa para o governo Lula, que vem conseguindo reduzir sua desaprovação e aumentar a aprovação junto à população brasileira, justamente quando se aproxima da votação de segundo turno, no próximo domingo, 25, que pode garantir um novo mandato ao petista. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 2.154 eleitores de todo o país entre os dias 17 e 20 de outubro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

O cenário mostra que o pacote de bondades que o governo federal vem aplicando, que inclui medidas como o perdão das dívidas dos MEI, o fim da escala 6X1 e a antecipação do pagamento do Bolsa Família, tem surtido algum efeito na imagem do gestão petista. Confira o movimento no gráfico abaixo.

Nenhum presidente conseguiu, até hoje, se reeleger com a desaprovação maior que a aprovação, por isso o movimento é um dos mais importantes detectados pela pesquisa da Quaest. Confira abaixo os números.

Avaliação:

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Positivo: 34%

Regular: 26%

Negativo: 38%

Não soube responder: 2%

Aprovação:

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Aprovação: 46%

Desaprovação: 47%

Não soube responder: 7%

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Essa é a penúltima pesquisa da Quaest antes do segundo turno, no próximo domingo, 25, e ela está registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo código BR-08535/2026.

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A última pesquisa Quaest será divulgada no próximo sábado, 24, um dia antes da votação.