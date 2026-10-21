O movimento de Lula em relação à aprovação e desaprovação de seu governo, segundo nova pesquisa Quaest
Pesquisa deu notícia positiva ao petista, que viu seus números melhorarem, certamente sob efeito do pacote de bondades que vem executando nos últimos dias
A mais nova pesquisa eleitoral da Quaest deu uma notícia boa para o governo Lula, que vem conseguindo reduzir sua desaprovação e aumentar a aprovação junto à população brasileira, justamente quando se aproxima da votação de segundo turno, no próximo domingo, 25, que pode garantir um novo mandato ao petista. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 2.154 eleitores de todo o país entre os dias 17 e 20 de outubro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.
O cenário mostra que o pacote de bondades que o governo federal vem aplicando, que inclui medidas como o perdão das dívidas dos MEI, o fim da escala 6X1 e a antecipação do pagamento do Bolsa Família, tem surtido algum efeito na imagem do gestão petista. Confira o movimento no gráfico abaixo.
Nenhum presidente conseguiu, até hoje, se reeleger com a desaprovação maior que a aprovação, por isso o movimento é um dos mais importantes detectados pela pesquisa da Quaest. Confira abaixo os números.
Avaliação:
- Positivo: 34%
- Regular: 26%
- Negativo: 38%
- Não soube responder: 2%
Aprovação:
- Aprovação: 46%
- Desaprovação: 47%
- Não soube responder: 7%
Essa é a penúltima pesquisa da Quaest antes do segundo turno, no próximo domingo, 25, e ela está registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo código BR-08535/2026.
A última pesquisa Quaest será divulgada no próximo sábado, 24, um dia antes da votação.