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Política

O movimento de Lula em relação à aprovação e desaprovação de seu governo, segundo nova pesquisa Quaest

Pesquisa deu notícia positiva ao petista, que viu seus números melhorarem, certamente sob efeito do pacote de bondades que vem executando nos últimos dias

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 out 2026, 12h07 | Atualizado em 21 out 2026, 12h26
Homem branco idoso, de cabelos e barba grisalhos, sorrindo e olhando para a direita, vestindo terno azul-marinho, camisa social branca e gravata azul estampada, com plantas verdes desfocadas ao fundo
Lula tenta virar jogo para conquistar a reeleição no próximo domingo, 25 (Ricardo Stuckert/Divulgação)
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O movimento de Lula em relação à aprovação e desaprovação de seu governo, segundo nova pesquisa Quaest Priorize VEJA no Google

A mais nova pesquisa eleitoral da Quaest deu uma notícia boa para o governo Lula, que vem conseguindo reduzir sua desaprovação e aumentar a aprovação junto à população brasileira, justamente quando se aproxima da votação de segundo turno, no próximo domingo, 25, que pode garantir um novo mandato ao petista. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 2.154 eleitores de todo o país entre os dias 17 e 20 de outubro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

O cenário mostra que o pacote de bondades que o governo federal vem aplicando, que inclui medidas como o perdão das dívidas dos MEI, o fim da escala 6X1 e a antecipação do pagamento do Bolsa Família, tem surtido algum efeito na imagem do gestão petista. Confira o movimento no gráfico abaixo.

Nenhum presidente conseguiu, até hoje, se reeleger com a desaprovação maior que a aprovação, por isso o movimento é um dos mais importantes detectados pela pesquisa da Quaest. Confira abaixo os números.

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  • Positivo: 34%
  • Regular: 26%
  • Negativo: 38%
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  • Aprovação: 46%
  • Desaprovação: 47%
  • Não soube responder: 7%
Evolução temporal da aprovação do governo Lula - Quaest
Evolução temporal da aprovação do governo Lula – Quaest (./VEJA)
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Essa é a penúltima pesquisa da Quaest antes do segundo turno, no próximo domingo, 25, e ela está registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo código BR-08535/2026.

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A última pesquisa Quaest será divulgada no próximo sábado, 24, um dia antes da votação.

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