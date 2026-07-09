O motivo que levou Aécio a desistir de concorrer à presidência em 2026

Semanas após ter seu nome apresentado para a disputa ao Palácio do Planalto, o deputado federal Aécio Neves já descartou a possibilidade de participar da corrida presidencial.

Ao Radar, o próprio Aécio confirmou a decisão, pontuando que em nenhum momento o PSDB havia confirmado a candidatura dele.

De acordo com o dirigente partidário, o plano da legenda é concentrar esforços nas eleições por vagas no Congresso e a retomada dos planos mais ambiciosos ficará para 2030.

“Nossa decisão é concentrar todos os nossos esforços na retomada do protagonismo do PSDB via Congresso Nacional e, a partir daí, preparar um projeto para o Brasil em 2030. Aí sim, com uma candidatura presidencial, mas com bases sólidas”, explicou Aécio.

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“Espero que essa seja a última eleição com essa polarização tão rasa e que tão mal vem fazendo ao Brasil”, acrescentou.