O motivo que fez Tarcísio de Freitas congelar as agendas de campanha

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Tarcísio de Freitas, líder nas pesquisas para o governo de SP, suspendeu sua campanha de reeleição para focar na resposta às fortes chuvas no estado. O governo paulista enviou medicamentos e ajuda humanitária, iniciará apoio a agricultores e levará um Poupatempo móvel. O governador só retomará a campanha com trégua dos temporais.

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Líder nas pesquisas de intenção de voto na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes, o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), está afastado das agendas de rua da campanha nos últimos dias. O chefe do Executivo estadual decidiu suspender as atividades eleitorais para acompanhar de perto as ações governamentais de resposta aos impactos provocados pelas fortes chuvas que atingem o estado.

Nesta terça-feira (15), o Governo paulista enviou novos lotes de medicamentos e ajuda humanitária para a região do Vale do Ribeira. De acordo com a gestão estadual, o serviço de apoio aos agricultores também deve ser iniciado a partir desta quarta-feira (16). Além disso, está prevista a chegada de uma unidade móvel do Poupatempo para auxiliar os moradores que perderam documentos pessoais nas enchentes.

O candidato à reeleição só deve retomar os compromissos de campanha se os temporais derem trégua no interior paulista nos próximos dias.