O motivo que fez Tarcísio de Freitas congelar as agendas de campanha
Atual governador suspende atividades de rua para acompanhar resposta do governo às fortes chuvas no inteior do estado
Líder nas pesquisas de intenção de voto na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes, o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), está afastado das agendas de rua da campanha nos últimos dias. O chefe do Executivo estadual decidiu suspender as atividades eleitorais para acompanhar de perto as ações governamentais de resposta aos impactos provocados pelas fortes chuvas que atingem o estado.
Nesta terça-feira (15), o Governo paulista enviou novos lotes de medicamentos e ajuda humanitária para a região do Vale do Ribeira. De acordo com a gestão estadual, o serviço de apoio aos agricultores também deve ser iniciado a partir desta quarta-feira (16). Além disso, está prevista a chegada de uma unidade móvel do Poupatempo para auxiliar os moradores que perderam documentos pessoais nas enchentes.
O candidato à reeleição só deve retomar os compromissos de campanha se os temporais derem trégua no interior paulista nos próximos dias.