O motivo para Motta deixar recurso de bolsonaristas baderneiros na gaveta

O presidente da Câmara, Hugo Motta, já mantém há quase um mês dentro de sua gaveta os recursos apresentados por bolsonaristas suspensos pelo Conselho de Ética pela participação em um motim que paralisou os trabalhos da Casa por quase 48 horas no ano passado. Não despachou nada para a CCJ, responsável pela análise das ações.

Fontes atribuem a decisão ao temor de os recursos serem acatados pela principal comissão da Câmara, o que configuraria uma desmoralização do presidente da Câmara, um dos autores das representações contra os baderneiros.

Essa inércia foi determinante para que uma medida avançasse dentro do Legislativo.

Um dos punidos pelo Conselho de Ética, o deputado Zé Trovão conseguiu ver aprovado seu parecer polêmico sobre a MP do Frete na quarta-feira.

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Se a suspensão de mandato dele já tivesse se confirmado, o relatório apreciado pelos parlamentares provavelmente seria bem diferente.