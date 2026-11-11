O motivo para cautela na definição do relator de proposta do imposto seletivo

A definição dos relatores da PEC e da MP que tratam do imposto seletivo, encaminhadas ao Congresso na semana passada pelo governo Lula, será marcada por muita cautela.

Essa é a avaliação de aliados da cúpula do Legislativo, cujos membros pretendem escalar parlamentares que consigam se blindar das ofensivas do lobby do setor produtivo.

A postura seria reflexo, na leitura de fontes ouvidas pelo Radar, dos gatilhos causados pela degustação de Macallan em Londres, oferecida pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Master, a ministros e autoridades.

O escândalo em torno de Vorcaro escalou nos meses seguintes e registros fotográficos ao lado do ex-banqueiro passaram a representar uma credencial negativa para qualquer figura pública da República.

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Nos últimos dias, parlamentares foram convidados por empresas diretamente interessadas na proposta do imposto seletivo e circularam pelo Paddock Club, considerada a área mais cara e exclusiva do GP de Fórmula 1 de São Paulo.

Até isso está sendo colocado na balança para definir quem estará à frente das relatorias. O que pesa a favor dos que estiveram presentes na corrida é que o próprio presidente Câmara, Hugo Motta, compareceu. O paraibano, porém, foi a convite do governo de São Paulo.