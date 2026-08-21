Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas Impressas por 35,90
Política

O motivo do silêncio de Flávio Bolsonaro sobre revelações do caso Lulinha, segundo cientista político

No Ponto de Vista, Rodrigo Prando avalia reação do senador às revelações e diz que oposição já está em “modo eleição”, o que reduz espaço para uma CPI

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 ago 2026, 13h43
Continua após publicidade
O motivo do silêncio de Flávio Bolsonaro sobre revelações do caso Lulinha, segundo cientista político Priorizar nos meus resultados Google

O silêncio de Flávio Bolsonaro diante das mensagens envolvendo Lulinha divulgadas por VEJA foi interpretado pelo cientista político Rodrigo Prando como um sinal de cautela do senador antes de transformar o episódio em uma ofensiva política. No Ponto de Vista, de VEJA+TV, apresentado por Laísa Dall’Agnol, Prando afirmou que Flávio estaria aguardando os próximos desdobramentos antes de decidir como reagir ao caso (este texto é um resumo do vídeo acima).

As revelações provocam movimentos pontuais na oposição. O senador Carlos Viana defendeu a instalação de uma CPI para apurar o caso, enquanto Mário Frias pediu que a investigação fosse conduzida por uma comissão mista, com participação de deputados e senadores.

Apesar dessas iniciativas, Laísa observou que a reação mais ampla da oposição ainda era limitada. A apresentadora chamou atenção, sobretudo, para o comportamento de Flávio: “O próprio Flávio Bolsonaro ainda não comentou especificamente essas mensagens”.

Siga

Por que Flávio Bolsonaro estaria evitando o ataque?

Prando começou justamente pelo silêncio do senador. “Até o momento, estar calado é indicativo de que ele não se sente muito confortável para atacar”, afirmou.

Para explicar sua avaliação, o cientista político recorreu a uma analogia futebolística. “Se fosse no futebol, eu diria que Flávio está no meio de campo esperando ver o desenrolar do jogo”, disse.

Continua após a publicidade

Na avaliação de Prando, avançar imediatamente contra os adversários poderia representar um risco político para Flávio. “Se ele for pro ataque, ele pode ter alguma notícia desagradável também em relação a ele ou à família e ele voltar pra defesa”, afirmou. A análise foi apresentada por Prando como uma interpretação do comportamento do senador naquele momento, sem indicação, no trecho, de qual eventual notícia poderia surgir.

Por que a oposição ainda reage de forma limitada?

Outro fator apontado por Prando é o calendário eleitoral. “Nós estamos já no Brasil no modo eleição”, afirmou. Segundo ele, a disputa por cargos de deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente passou a concentrar as atenções dos atores políticos.

Essa leitura coincide com o relato apresentado por Laísa sobre integrantes da oposição estarem priorizando suas próprias campanhas. Embora atacar politicamente o caso envolvendo Lulinha seja considerado relevante por esse grupo, segundo a apresentadora, a corrida eleitoral passou a disputar tempo e atenção dos parlamentares.

Continua após a publicidade

Prando acrescentou que a criação de uma CPI ou CPMI não depende apenas da mobilização de deputados e senadores. A abertura de uma comissão também exige decisões dentro do Congresso, o que adiciona uma barreira política à iniciativa.

Há espaço para uma CPI sobre o caso?

Na avaliação do cientista político, não havia, naquele momento, ambiente político favorável para que uma comissão parlamentar avançasse. Prando argumentou que os interesses eleitorais e regionais presentes no Congresso também pesariam sobre uma eventual decisão.

Por isso, ele considerou improvável a abertura da investigação parlamentar no cenário descrito durante a entrevista. “Eu não vejo, pelo menos até o momento, a não ser que algo muito grave, extraordinário, aconteça e esse escândalo escale ainda mais”, afirmou. Segundo Prando, faltariam “predisposição política, tempo hábil suficiente e vontade” para levar adiante uma CPI sobre as suspeitas envolvendo Lulinha.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
Eleições
Fábio Luís
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Ponto de Vista
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).