O motivo do silêncio de Flávio Bolsonaro sobre revelações do caso Lulinha, segundo cientista político

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Flávio Bolsonaro se cala sobre as mensagens envolvendo Lulinha, interpretado como cautela pelo cientista político Rodrigo Prando. No Ponto de Vista de VEJA+TV, ele avalia que o senador espera desdobramentos antes de agir. A oposição reage de forma limitada, priorizando as eleições, tornando uma CPI improvável.

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O silêncio de Flávio Bolsonaro diante das mensagens envolvendo Lulinha divulgadas por VEJA foi interpretado pelo cientista político Rodrigo Prando como um sinal de cautela do senador antes de transformar o episódio em uma ofensiva política. No Ponto de Vista, de VEJA+TV, apresentado por Laísa Dall’Agnol, Prando afirmou que Flávio estaria aguardando os próximos desdobramentos antes de decidir como reagir ao caso (este texto é um resumo do vídeo acima).

As revelações provocam movimentos pontuais na oposição. O senador Carlos Viana defendeu a instalação de uma CPI para apurar o caso, enquanto Mário Frias pediu que a investigação fosse conduzida por uma comissão mista, com participação de deputados e senadores.

Apesar dessas iniciativas, Laísa observou que a reação mais ampla da oposição ainda era limitada. A apresentadora chamou atenção, sobretudo, para o comportamento de Flávio: “O próprio Flávio Bolsonaro ainda não comentou especificamente essas mensagens”.

Por que Flávio Bolsonaro estaria evitando o ataque?

Prando começou justamente pelo silêncio do senador. “Até o momento, estar calado é indicativo de que ele não se sente muito confortável para atacar”, afirmou.

Para explicar sua avaliação, o cientista político recorreu a uma analogia futebolística. “Se fosse no futebol, eu diria que Flávio está no meio de campo esperando ver o desenrolar do jogo”, disse.

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Na avaliação de Prando, avançar imediatamente contra os adversários poderia representar um risco político para Flávio. “Se ele for pro ataque, ele pode ter alguma notícia desagradável também em relação a ele ou à família e ele voltar pra defesa”, afirmou. A análise foi apresentada por Prando como uma interpretação do comportamento do senador naquele momento, sem indicação, no trecho, de qual eventual notícia poderia surgir.

Por que a oposição ainda reage de forma limitada?

Outro fator apontado por Prando é o calendário eleitoral. “Nós estamos já no Brasil no modo eleição”, afirmou. Segundo ele, a disputa por cargos de deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente passou a concentrar as atenções dos atores políticos.

Essa leitura coincide com o relato apresentado por Laísa sobre integrantes da oposição estarem priorizando suas próprias campanhas. Embora atacar politicamente o caso envolvendo Lulinha seja considerado relevante por esse grupo, segundo a apresentadora, a corrida eleitoral passou a disputar tempo e atenção dos parlamentares.

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Prando acrescentou que a criação de uma CPI ou CPMI não depende apenas da mobilização de deputados e senadores. A abertura de uma comissão também exige decisões dentro do Congresso, o que adiciona uma barreira política à iniciativa.

Há espaço para uma CPI sobre o caso?

Na avaliação do cientista político, não havia, naquele momento, ambiente político favorável para que uma comissão parlamentar avançasse. Prando argumentou que os interesses eleitorais e regionais presentes no Congresso também pesariam sobre uma eventual decisão.

Por isso, ele considerou improvável a abertura da investigação parlamentar no cenário descrito durante a entrevista. “Eu não vejo, pelo menos até o momento, a não ser que algo muito grave, extraordinário, aconteça e esse escândalo escale ainda mais”, afirmou. Segundo Prando, faltariam “predisposição política, tempo hábil suficiente e vontade” para levar adiante uma CPI sobre as suspeitas envolvendo Lulinha.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.