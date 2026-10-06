‘O Momento da Decisão’: pool define debate presidencial para o dia 15 de outubro

Os grupos de comunicação que formam o pool responsável pelo projeto O Momento da Decisão decidiram agendar para o dia 15 de outubro o debate presidencial do segundo turno entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL).

Participam da organização do encontro os veículos VEJA+TV, SBT, CNN Brasil, RedeTV! , Rede Vida, Exame, Metrópoles, Novabrasil FM, Terra e SBT News.

O evento ocorrerá dez dias antes do segundo turno das eleições, marcado para 25 de outubro. No primeiro turno, o projeto havia marcado um debate presidencial para o dia 14 de setembro, mas ele acabou cancelado após Lula e Flávio, líderes nas pesquisas, não confirmarem presença dentro do prazo estabelecido pelo pool. Na ocasião, os veículos de comunicação reafirmaram a importância dos debates como espaço para o confronto direto de propostas e posições.

Em comunicado divulgado nesta terça-feira, os integrantes do pool disseram que “reafirmam a importância dos debates para o processo democrático, por oferecerem aos eleitores a oportunidade de conhecer e comparar propostas, posições e visões dos candidatos em um ambiente comum e submetido ao contraditório”.

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O encontro será transmitido pelos veículos que integram o pool, entre eles a VEJA+TV.