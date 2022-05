O mistério sobre a nova casa de Lula continua

Aliado do presidente Jair Bolsonaro no Congresso, o deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ) vai acionar a Procuradoria-Geral da República (PGR) para que o órgão solicite informações referentes à nova casa onde o ex-presidente Lula passou a morar em São Paulo. O petista deixou São Bernardo do Campo, seu berço político, no fim do ano passado, e se mudou para um novo endereço revelado com exclusividade por VEJA.

Lula e sua mulher, a socióloga Rosângela da Silva, conhecida como “Janja”, residem em São Paulo desde dezembro de 2021. O petista não divulgou seu novo endereço nem mesmo para seus correligionários. O PT tratava o assunto com extremo sigilo. Apenas amigos muito próximos tinham acesso à informação. Um dos critérios para a escolha do endereço foi a privacidade. Não à toa, o sobrado fica dentro de um terreno cercado por muros altos, praticamente invioláveis.

A nova casa do ex-presidente fica em Alto de Pinheiros, bairro nobre da capital paulista, tem cerca de 700 m² e possui vários confortos: quatro suítes, oito banheiros, living, piscina, jardim, edícula e churrasqueira, além de cinco vagas de garagem e uma sala de ginástica. Até onde se sabe, Lula alugou o imóvel, a um custo de 20,5 mil reais mensais. Um anúncio antigo da propriedade dizia que o preço de venda da casa era de 5 milhões de reais.

O que motivou o pedido do deputado foi o mistério em torno do contrato de locação do sobrado. Segundo apurou a reportagem, Lula e Janja pediram a inclusão de cláusulas de confidencialidade, para evitar o vazamento de qualquer dado relacionado ao imóvel. Não se sabe, por exemplo, quem paga o aluguel.