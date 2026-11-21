No cargo desde que Gleisi Hoffmann lançou sua candidatura por uma cadeira no Senado pelo Paraná, o ministro José Guimarães está praticamente fora das opções para permanecer como auxiliar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A leitura é que ele foi aquém do esperado na articulação política do Planalto com o Congresso nos últimos meses, inclusive na atuação pelo avanço do PLP do ajuste fiscal.

Há quem diga que a antecessora pode voltar para a cadeira titular da Secretaria de Relações Institucionais no Lula 4.

Lideranças do Centrão se articulam nos bastidores de olho na pasta, vista por muitos como uma das principais do primeiro escalão.