O ministério dos sonhos de Lula segundo os bolsonaristas

Enquanto desfrutam dos últimos dias de poder e dialogam com a equipe de transição do futuro governo, assessores do presidente derrotado Jair Bolsonaro acompanham com lupa as especulações sobre a formação do ministério do presidente eleito Lula. Numa conversa recente com VEJA, um dos auxiliares mais influentes do capitão disse torcer para que o petista escale Fernando Haddad para a Fazenda e Wellington Dias para a Casa Civil.

“Se isso ocorrer, o governo não dura seis meses”, declarou o auxiliar, sem conter o riso. Derrotado na disputa pelo governo de São Paulo, Haddad aparece entre os cotados para a Fazenda e, segundo alguns petistas, enfrentaria resistência de setores do mercado. Já Dias, senador eleito pelo Piauí, foi escalado para coordenar os esforços pela aprovação da PEC da Transição, que ainda não foi apresentada formalmente no Senado.

“Depois do Posto Ipiranga, o Poste Ipiranga? Tic tac tic tac…Curto Circuito”, escreveu o chefe da Casa Civil de Bolsonaro, Ciro Nogueira, numa rede social. “Sai Paulo Guedes, entra Haddad? Mais ou menos como sai o Neymar e entra o seu boneco”, acrescentou. Antes do segundo turno, Nogueira costumava fazer postagens de “tic tac tic tac” como forma de cantar a vitória de Bolsonaro e o sucesso do projeto de reeleição. Ele errou na previsão.

Ninguém ainda sabe qual será o ministério de Lula, muito menos se Haddad assumirá a Fazenda. Falar de fracasso com tanta antecedência é coisa típica de torcida — e torcida de time derrotado, que seca o adversário. Nada mais natural em tempos de transição e Copa do Mundo.