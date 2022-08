O ‘melhor feito do governo Bolsonaro’, segundo Gilmar Mendes

Junto com Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil, Luis Felipe Salomão, ministro do STJ, e Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, Gilmar Mendes foi um dos convidados para palestrar no evento do LIDE – Grupo de Líderes Empresariais, que se propôs a discutir o cenário brasileiro pré-eleição.

Em sua extensa fala no encontro, que ocorreu no célebre hotel Fairmont, em Copacabana, o ministro do STF não hesitou em criticar o governo Bolsonaro, em especial o ex-ministro Sergio Moro. Mendes lembrou da negociação, encabeçada por Paulo Guedes, que convocou o ex-juiz para ocupar o cargo político.

“Eu disse a eles [Guedes e Bolsonaro]: ‘muita gente do Congresso acha que o governo dos senhores pode ter muitas dificuldades. Mas coloquem no currículo: ter tirado Moro de Curitiba foi seu maior legado'”, contou com um sorriso no rosto.

O ministro da Economia também não foi poupado dos comentários ácidos. “Quando Paulo Guedes conta uma história, parece que está contando a história do mundo e ele é sempre uma figura central”, disse, mais de uma vez, se referindo ao jeito “cheio de si” que Guedes se expressa.

