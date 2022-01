O mau uso dos fundos partidário e eleitoral é tema de ‘Os Três Poderes’

A edição de VEJA que chega nesta sexta-feira às bancas e às casas dos assinantes de todo país traz um levantamento exclusivo sobre o uso dos Fundos Partidário e Eleitoral e revela como o dinheiro público que deveria ser exclusivamente empregado nas atividades políticas dos partidos, acaba sendo usado para bancar uma vida de luxo e requintes, com direito a aluguel de mansões, hospedagens em hotéis de cinco estrelas e viagens de jatinho.

Esse é o principal tema de ‘Os Três Poderes’, programa de análise política de veja.com, que conta com a participação de Dora Kramer, Ricardo Rangel e José Casado. A mediação é do editor de VEJA, Ricardo Ferraz.

Os debatedores ainda vão tratar do aumento do interesse das eleições legislativas, da polêmica envolvendo os rendimentos do ex-juiz Sergio Moro e da morte do ideólogo do bolsonarismo, Olavo de Carvalho.

Os Três Poderes vai ao ar, ao vivo, nesta sexta feira, às 14 horas, no site veja.com e na página de VEJA no Facebook. Após a exibição, o programa também fica disponível no perfil @vejanoinsta, no Instagram