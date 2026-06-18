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Política

O ‘maior vencedor’ após operação contra Jaques Wagner no caso Master

Levantamento da AtivaWeb apresentado no VEJA em Foco mostra impacto da investigação nas redes sociais

Por Redação 18 jun 2026, 21h01
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O ‘maior vencedor’ após operação contra Jaques Wagner no caso Master Priorize VEJA no Google

A nona fase da Operação Compliance da Polícia Federal, que alcançou o líder do governo no Senado, Jaques Wagner, provocou uma explosão de engajamento nas redes sociais e colocou a própria PF no centro do debate público. Segundo levantamento apresentado por Alek Maracajá, CEO da AtivaWeb, durante o programa VEJA em Foco, a instituição foi a principal “beneficiada” em termos de percepção pública nas últimas 24 horas.

De acordo com Maracajá, a análise identificou quatro ondas sucessivas de repercussão relacionadas ao caso Master. O movimento começou com menções ao senador Ciro Nogueira, passou pelo presidente da Câmara, Hugo Motta, chegou a Jaques Wagner e culminou em um fenômeno que chamou a atenção dos pesquisadores: o crescimento das manifestações favoráveis à Polícia Federal.

O que os brasileiros estão dizendo nas redes?

Segundo o CEO da AtivaWeb, as menções monitoradas apontam para uma visão positiva da atuação da corporação. “Polícia Federal foi onde as pessoas mais se expressaram como uma instituição séria, de responsabilidade”, afirmou.

O levantamento também identificou forte sentimento de indignação contra a classe política. Nas publicações analisadas, temas como corrupção e desconfiança em relação aos políticos apareceram de forma recorrente. Maracajá destacou que as manifestações captadas refletem a percepção de cidadãos comuns que acompanham o caso pelas redes sociais.

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A presença de diferentes partidos fortaleceu a imagem da PF?

Para a apresentadora Marcela Rahal, um dos fatores que ajudam a explicar a avaliação positiva da instituição é o fato de a operação ter atingido figuras de diferentes legendas em um curto espaço de tempo.

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Maracajá concordou com a avaliação e afirmou que esse aspecto foi amplamente mencionado pelos usuários. Segundo ele, a principal demanda observada nas redes é que as investigações avancem sem distinção partidária. “Eu quero que a Polícia Federal investigue todos”, resumiu ao descrever o sentimento predominante identificado no monitoramento.

Quem ganhou e quem perdeu na disputa pela opinião pública?

Ao analisar os impactos sobre os nomes envolvidos no caso, Maracajá afirmou que Jaques Wagner concentrava, naquele momento, o maior volume de menções nas plataformas digitais. Segundo ele, a repercussão ainda estava em expansão, uma vez que os fatos relacionados ao senador haviam ocorrido poucas horas antes da análise.

O especialista afirmou que o volume de interações alcançou cerca de 8 milhões de menções em menos de oito horas, com potencial de crescimento à medida que novas informações fossem divulgadas.

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Por que o caso Master mobiliza tanto interesse?

Durante a entrevista, Marcela Rahal observou que o caso Master possui características diferentes de outros episódios recentes de grande repercussão, como as fraudes envolvendo aposentados do INSS. Ainda assim, destacou o elevado interesse do público e a velocidade da disseminação das informações.

Na avaliação de Maracajá, o tema passou a ocupar espaço relevante nas conversas digitais e gerou um volume de engajamento incomum. “Em menos de oito horas a gente tem 8 milhões”, afirmou. Para ele, a intensidade das discussões mostra que o caso segue em evolução e continuará sendo acompanhado de perto pelos usuários das redes sociais.

Ao final da entrevista, o diagnóstico apresentado no VEJA em Foco apontou um resultado que se destacou acima das disputas políticas e partidárias: enquanto diferentes lideranças passaram a ser alvo de questionamentos e escrutínio público, a Polícia Federal consolidou sua imagem como a principal vencedora da percepção popular nas redes sociais durante mais uma etapa da Operação Compliance.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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