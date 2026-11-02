O maior arrependimento que Flávio Bolsonaro pode ter após as eleições

Flávio Bolsonaro pode ter comprometido justamente o maior patrimônio político que construiu durante a campanha presidencial: a imagem de um Bolsonaro mais moderado. Essa é a avaliação do editor de Política de VEJA, José Benedito da Silva, que apontou a mudança de postura do senador depois da derrota eleitoral como um dos principais fatores de seu enfraquecimento político. Em conversa com a apresentadora Marcela Rahal, no programa VEJA em Foco, o jornalista afirmou que o maior arrependimento de Flávio poderá estar relacionado à maneira como abandonou a estratégia de moderação que havia adotado durante a disputa. (este texto é um resumo do vídeo acima)

“Ele se esforçou durante a campanha pra tentar construir a imagem de alguém moderado”, afirmou José Benedito. Segundo o jornalista, o senador procurou se apresentar como uma versão mais moderada do bolsonarismo, mas mudou de comportamento pouco depois do resultado das urnas.

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Por que Flávio pode ter perdido o capital político que conquistou?

José Benedito lembrou que a candidatura de Flávio conseguiu reunir o eleitorado de seu pai e atrair apoios que inicialmente pareciam improváveis. O senador chegou ao segundo turno com uma votação expressiva e conseguiu provocar preocupação na campanha petista, segundo o editor.

Além disso, o parlamentar deixou para trás uma estrutura política relevante, com o PL tendo conquistado a maior bancada da Câmara, a maior bancada do Senado e seis governos estaduais. Na avaliação do jornalista, Flávio tinha condições de assumir a liderança da oposição ao governo Lula.

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A decisão de deixar o Brasil, porém, alterou esse cenário. O senador viajou para os Estados Unidos com a família depois da derrota, movimento que, segundo José Benedito, surpreendeu até aliados próximos e provocou desconforto dentro do PL.

Qual foi o maior erro na estratégia do senador?

Para o editor de VEJA, o problema não foi apenas a saída do país, mas a mudança de discurso que veio na sequência. José Benedito citou a resistência do senador em reconhecer o resultado eleitoral e a divulgação de uma carta que classificou como de inspiração golpista. Também mencionou declarações posteriores nas quais Flávio voltou a falar sobre uma possível candidatura presidencial.

“Esse esforço que ele teve pra construir uma imagem de uma direita mais moderada, de uma direita mais palatável, virou pó. Virou pó em pouquíssimo tempo”, afirmou.

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O jornalista avaliou que essa mudança pode comprometer a capacidade de Flávio de liderar uma oposição que precisará articular interesses de diferentes partidos e grupos políticos no Congresso Nacional.

Por que a saída do Brasil pode dificultar sua liderança na oposição?

Outro obstáculo apontado por José Benedito é a ausência de um mandato parlamentar. Sem uma cadeira no Congresso, Flávio terá menos instrumentos para manter contato direto com deputados, senadores, governadores e outras lideranças da direita.

O editor também chamou atenção para a possibilidade de o Centrão se aproximar do governo Lula, movimento que poderia deixar o PL mais isolado no Legislativo. Segundo ele, os partidos desse bloco tradicionalmente tendem a se aproximar de quem está no poder, o que pode reduzir o espaço de articulação da oposição.

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“Eu acho, sinceramente, muito difícil que ele consiga, a partir dos Estados Unidos, liderar essa oposição”, afirmou.

Para José Benedito, a decisão de Flávio ainda poderá produzir consequências dentro da própria família Bolsonaro. O jornalista observou que o fortalecimento político de Michelle Bolsonaro, que conquistou um mandato de oito anos no Senado, pode representar uma mudança na distribuição de forças do grupo familiar.

A pergunta sobre a possibilidade de uma direita sem Bolsonaro, segundo ele, tende a ganhar espaço à medida que outras lideranças passam a ocupar posições de protagonismo. Nesse cenário, o maior arrependimento de Flávio pode ser ter desperdiçado a oportunidade de consolidar uma liderança nacional justamente quando havia conseguido ampliar seu espaço político.

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VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.