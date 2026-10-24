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Política

O luxuoso jato usado por Lulinha em passeio na Europa

Praetor 600 da Embraer utilizado pelo filho do presidente da República custa 20 milhões de dólares

Por Hugo Marques Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 out 2026, 11h30
Jato executivo branco com detalhes vermelhos e cinzas voando sobre uma paisagem costeira com montanhas e corpos dágua em um dia nublado
O jato executivo Praetor 600, da Embraer -  (./Reprodução)
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Na última quinta-feira, VEJA publicou imagens das várias viagens de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, ao lado da lobista Roberta Luchsinger. Uma delas mostra o filho mais velho do presidente da República utilizando um jato Embraer Praetor 600.

É uma das aeronaves executivas mais modernas do mundo. A empresa Scanwings, que faz o voo entre Helsinki e Rovaniemi, na Finlândia, informa que o Praetor 600 pertence à categoria super midsize, “mais disruptivo e tecnologicamente avançado do mundo”.

O aluguel do jato custa 40 mil reais a hora. O  trecho de 800 quilômetros é percorrido pelo Praetor 600 em uma hora e 20 minutos, o mesmo tempo que dura uma viagem de Brasília a São Paulo em voo comercial.

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O jato utilizado por Lulinha e a lobista acomoda 10 passageiros. “O sistema de assentos versátil permite a configuração de até quatro camas extremamente confortáveis para voos noturnos”, informa a Scanwings em seu site.

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Quatro pessoas em um jato particular, duas mulheres loiras sorrindo brindam com taças de champanhe em primeiro plano, enquanto um homem e uma pessoa com rosto borrado sentam-se ao fundo, com mesas cheias de comida e flores brancas nas janelas
LUXO – Empresária realizou uma série de viagens com o filho do presidente – algumas em jatinhos fretados (Reprodução/Reprodução)

O Praetor é capaz de realizar voos com duração de até 9 horas, permitindo executar trechos sem escalas de até 7.441 quilômetros. A aeronave pode voar de Londres a Nova York ou Dubai a Cingapura e tem capacidade de operar em aeroportos menores.

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Mensagens interceptadas pela Polícia Federal mostram os gastos de Lulinha e Roberta em viagens internacionais. Em abril de 2024, a lobista enviou ao filho do presidente da República a estimativa de gastos de uma viagem programada para a África do Sul e Paris. Roberta diz que seriam 100 mil dólares (500 mil reais) por família.

Em uma das imagens encontradas na nuvem do celular da lobista, Lulinha está ao lado do empresário Marcelo Checon, dono da MChecon Design e Cenografia, que conquistou contratos no valor de 63 milhões de reais durante o governo Lula.

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Checon é mencionado em uma das mensagens de Roberta com um empresário. “Tem que pagar essa bosta dessas passagens pro Fabio”, diz Roberta. “Reclamei mesmo dos pedidos de passagem. Está lá nas mensagens. Passagem, passagem, passagem… É caro. O Fábio tem mania de pedir passagem para todo mundo”.

Na semana em que Lulinha viajou para a Finlândia com Luchsinger, Checon também estava no país. A mulher do empresário, inclusive, postou em suas redes sociais fotografias.

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O filho do presidente e a lobista são alvos de três inquéritos no Supremo Tribunal Federal por suspeita de tráfico de influência e corrupção.

Luchsinger e Lulinha utilizavam uma casa na área mais nobre de Brasília para receber ministros de Lula, funcionários do gabinete do presidente e empresários interessados em fechar negócios com o governo.

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Ainda não se sabe quem pagou o jato que atendeu o filho do presidente.

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