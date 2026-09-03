O lugar onde Renan Santos é rejeitado pela maioria da população, superando Flávio e Lula, segundo pesquisa
Empresário outsider da política alcança mais de 50% de eleitores que dizem que jamais votariam nele no DF
O empresário e presidenciável Renan Santos (Missão) é o político mais rejeitado pelo eleitores do Distrito Federal, chegando a um patamar de 55,8% da população que não votaria nele, segundo pesquisa AtlasIntel divulgada na tarde desta quinta-feira, 3. Para chegar aos números, o instituto ouviu 1.193 eleitores do DF entre os dias 27 de agosto e 1º de setembro, gerando um documento com margem de erro de três pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.
A rejeição dele é tão alta no Distrito Federal é tão alta que ultrapassa até mesmo as do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que costumam ter as maiores rejeições do país em meio à polarização. Confira os números abaixo.
- Renan Santos (Missão): 55.8%
- Ibaneis Rocha (MDB): 52.4%
- Lula (PT): 50%
- Flávio Bolsonaro (PL): 48.2%
- Jair Bolsonaro (PL): 46.1%
- Celina Leão (PP): 45.6%
- Michelle Bolsonaro (PL): 44.2%
- Érika Kokay (PT): 43.6%
- Romeu Zema (Novo): 42.2%
- Leandro Grass (PT): 41.3%
- Bia Kicis (PL): 39.8%
- Ronaldo Caiado (PSD): 38%
- Arruda (PSD): 36.1%
- Leila do Vôlei (PDT): 33.5%
- Cappelli (PSB): 28.9%
- Paula Belmonte (Cidadania): 22.5%
Apesar disso, Renan Santos tem 5,6% das intenções dos votos do Distrito Federal, ficando em quarto lugar, na frente inclusive de alguns nomes mais tradicionais da política como os ex-governadores Ronaldo Caiado (PSD-GO) e Romeu Zema (Novo-MG)
Para chegar aos números, o instituto ouviu 1.193 eleitores do DF entre os dias 27 de agosto e 1º de setembro, gerando um documento com margem de erro de três pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.
Primeiro turno presidencial no DF
- Flávio Bolsonaro (PL): 42.4%
- Lula (PT): 36.8%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 9.3%
- Renan Santos (Missão): 5.5%
- Ronaldo Caiado (PSD): 2.6%
- Samara (UP): 1.6%
- Zema (Novo): 0.5%
- Hertz Dias (PSTU): 0%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 0%
- Voto branco/nulo: 0.5%
- Não sei: 0.7%