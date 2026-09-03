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Política

O lugar onde Renan Santos é rejeitado pela maioria da população, superando Flávio e Lula, segundo pesquisa

Empresário outsider da política alcança mais de 50% de eleitores que dizem que jamais votariam nele no DF

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 set 2026, 15h00 | Atualizado em 3 set 2026, 15h18
Homem de cabelo escuro e barba rala, vestindo camisa branca e jaqueta preta, fala em coletiva de imprensa com vários microfones à frente. Ele tem expressão séria e olha ligeiramente para a direita. Ao fundo, um banner escuro com a palavra missão e R14 em branco
Renan Santos, candidato à Presidência pelo Missão (Allison Sales/NurPhoto via/Getty Images)
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O empresário e presidenciável Renan Santos (Missão) é o político mais rejeitado pelo eleitores do Distrito Federal, chegando a um patamar de 55,8% da população que não votaria nele, segundo pesquisa AtlasIntel divulgada na tarde desta quinta-feira, 3. Para chegar aos números, o instituto ouviu 1.193 eleitores do DF entre os dias 27 de agosto e 1º de setembro, gerando um documento com margem de erro de três pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

A rejeição dele é tão alta no Distrito Federal é tão alta que ultrapassa até mesmo as do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que costumam ter as maiores rejeições do país em meio à polarização. Confira os números abaixo.

  • Renan Santos (Missão): 55.8%
  • Ibaneis Rocha (MDB): 52.4%
  • Lula (PT): 50%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 48.2%
  • Jair Bolsonaro (PL): 46.1%
  • Celina Leão (PP): 45.6%
  • Michelle Bolsonaro (PL): 44.2%
  • Érika Kokay (PT): 43.6%
  • Romeu Zema (Novo): 42.2%
  • Leandro Grass (PT): 41.3%
  • Bia Kicis (PL): 39.8%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 38%
  • Arruda (PSD): 36.1%
  • Leila do Vôlei (PDT): 33.5%
  • Cappelli (PSB): 28.9%
  • Paula Belmonte (Cidadania): 22.5%

Apesar disso, Renan Santos tem 5,6% das intenções dos votos do Distrito Federal, ficando em quarto lugar, na frente inclusive de alguns nomes mais tradicionais da política como os ex-governadores Ronaldo Caiado (PSD-GO) e Romeu Zema (Novo-MG)

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Para chegar aos números, o instituto ouviu 1.193 eleitores do DF entre os dias 27 de agosto e 1º de setembro, gerando um documento com margem de erro de três pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

Primeiro turno presidencial no DF

  • Flávio Bolsonaro (PL): 42.4%
  • Lula (PT): 36.8%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 9.3%
  • Renan Santos (Missão): 5.5%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 2.6%
  • Samara (UP): 1.6%
  • Zema (Novo): 0.5%
  • Hertz Dias (PSTU): 0%
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 0%
  • Voto branco/nulo: 0.5%
  • Não sei: 0.7%
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