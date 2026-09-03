O lugar onde Renan Santos é rejeitado pela maioria da população, superando Flávio e Lula, segundo pesquisa

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Pesquisa AtlasIntel revela que Renan Santos (Missão) é o presidenciável mais rejeitado em Brasília, com 55,8% dos eleitores afirmando que não votariam nele. Sua taxa de rejeição supera a de figuras como Lula e Flávio Bolsonaro, mas ele ainda figura em quarto lugar nas intenções de voto. Entenda os números e o cenário político do DF.

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O empresário e presidenciável Renan Santos (Missão) é o político mais rejeitado pelo eleitores do Distrito Federal, chegando a um patamar de 55,8% da população que não votaria nele, segundo pesquisa AtlasIntel divulgada na tarde desta quinta-feira, 3. Para chegar aos números, o instituto ouviu 1.193 eleitores do DF entre os dias 27 de agosto e 1º de setembro, gerando um documento com margem de erro de três pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

A rejeição dele é tão alta no Distrito Federal é tão alta que ultrapassa até mesmo as do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que costumam ter as maiores rejeições do país em meio à polarização. Confira os números abaixo.

Renan Santos (Missão): 55.8%

Ibaneis Rocha (MDB): 52.4%

Lula (PT): 50%

Flávio Bolsonaro (PL): 48.2%

Jair Bolsonaro (PL): 46.1%

Celina Leão (PP): 45.6%

Michelle Bolsonaro (PL): 44.2%

Érika Kokay (PT): 43.6%

Romeu Zema (Novo): 42.2%

Leandro Grass (PT): 41.3%

Bia Kicis (PL): 39.8%

Ronaldo Caiado (PSD): 38%

Arruda (PSD): 36.1%

Leila do Vôlei (PDT): 33.5%

Cappelli (PSB): 28.9%

Paula Belmonte (Cidadania): 22.5%

Apesar disso, Renan Santos tem 5,6% das intenções dos votos do Distrito Federal, ficando em quarto lugar, na frente inclusive de alguns nomes mais tradicionais da política como os ex-governadores Ronaldo Caiado (PSD-GO) e Romeu Zema (Novo-MG)

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Para chegar aos números, o instituto ouviu 1.193 eleitores do DF entre os dias 27 de agosto e 1º de setembro, gerando um documento com margem de erro de três pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

Primeiro turno presidencial no DF

Flávio Bolsonaro (PL): 42.4%

Lula (PT): 36.8%

Escritor Augusto Cury (Avante): 9.3%

Renan Santos (Missão): 5.5%

Ronaldo Caiado (PSD): 2.6%

Samara (UP): 1.6%

Zema (Novo): 0.5%

Hertz Dias (PSTU): 0%

Rui Costa Pimenta (PCO): 0%

Voto branco/nulo: 0.5%

Não sei: 0.7%

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