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Política

O lamento de Augusto Cury sobre a morte de conselheiro em queda de helicóptero em SC

'A morte não é um ponto final', diz presidenciável sobre Bruno Avelar, amigo que atuava em sua campanha e estava em aeronave que vitimou também o cantor Rick

Por Laila Nery Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 13h44 | Atualizado em 23 set 2026, 10h41
Homem de meia-idade, cabelos escuros e óculos, sorri levemente, vestindo camisa azul e blazer cinza, em ambiente interno com painel de madeira ao fundo
O escritor Augusto Cury (Avante), candidato à Presidência da República em 2026 (Redes sociais/Reprodução)
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O lamento de Augusto Cury sobre a morte de conselheiro em queda de helicóptero em SC Priorizar nos meus resultados Google

O candidato do Avante à Presidência da República, Augusto Cury, lamentou nesta terça-feira, 22, a morte do empresário Bruno Avelar, que fazia parte do grupo de conselheiros de sua campanha. Avelar estava no helicóptero que caiu em Santa Catarina, acidente que deixou quatro mortos. O cantor Rick, que fazia dupla com Renner, que também estava na aeronave, era o nome mais conhecido entre as vítimas.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Cury disse ter recebido com “muita tristeza” a confirmação da morte de Avelar e afirmou que mantinha uma relação próxima com o empresário. Segundo o candidato, os dois eram amigos, e Avelar demonstrava preocupação com projetos voltados à juventude.

Cury destacou especialmente a atuação do conselheiro em iniciativas para estimular o empreendedorismo entre os jovens e reduzir a dependência de celulares e das redes digitais. Também mencionou sua preocupação com o envolvimento de jovens com drogas.

Homem de óculos, terno escuro e camisa clara, sorrindo e olhando para a direita, sentado em uma poltrona de couro, em preto e branco
O empresário Bruno Avelar (@brunoavelar/Instagram)
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“Bruno Avelar era um grande amigo, muito próximo de mim”, disse Cury no vídeo. “Era muito preocupado com os projetos para a juventude, para que ela se tornasse mais empreendedora, menos voltada para os celulares, escrava do digital, e também das drogas.”

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Ao falar sobre a perda, o candidato recorreu a referências religiosas e à própria experiência pessoal para defender que a morte não deve ser encarada como um ponto final. Cury afirmou que passou a professar a fé cristã depois de ter sido ateu e contou que, há mais de duas décadas, enfrentou a morte de um familiar.

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“A dor da perda é inexprimível”, disse. Segundo ele, diante do luto, é preciso evitar a autodestruição e procurar dar um novo sentido à vida por meio do cuidado com outras pessoas, especialmente as mais vulneráveis.

O candidato também afirmou estar em contato com a família de Avelar para prestar auxílio neste momento.

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Agenda de campanha cancelada

Em nota enviada à imprensa, a coordenação da campanha informou que toda a agenda de Cury prevista para a tarde desta terça-feira foi cancelada em razão da morte de Avelar. À noite, o presidenciável será sabatinado por VEJA, a partir das 19 horas.

“Augusto Cury e Bruno Avelar mantinham uma relação de amizade, e o candidato encontra-se profundamente consternado neste momento de dor”, afirmou a campanha. A equipe também manifestou solidariedade aos familiares, amigos e demais pessoas atingidas pelo acidente.

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