O isolamento da candidatura de Ronaldo Caiado à Presidência

A candidatura de Ronaldo Caiado (PSD) à Presidência foi oficializada neste domingo, 26, sem o apoio nacional de nenhuma outra sigla e nem de quadros importantes do próprio partido, como os governadores de Minas Gerais, Pernambuco, Mateus Simões e Raquel Lyra, e o candidato ao governo do Rio de Janeiro, Eduardo Paes.

A dez dias do fim do prazo das convenções partidárias, o vice de Caiado e presidente do PSD, Gilberto Kassab, praticamente descarta a chance de uma composição. Para ele, não houve “solo fértil” para essa discussão.

“O União negou a candidatura para o Caiado, por isso ele está no PSD”, disse Kassab. “Em relação aos partidos menores, é evidente e todos sabem que eles não estão atingindo a cláusula de barreira, estivemos conversando com [Romeu] Zema e a mesma coisa com o Missão. Os demais estão comprometidos com o bolsonarismo e o petismo, e nós não queremos compromisso com o bolsonarismo e o petismo.”

Kassab disse que o palanque de Eduardo Paes será múltiplo, “porque o Brasil precisa que Eduardo Paes seja governador do Rio de Janeiro”, assim como o de Raquel Lyra, “que por circunstâncias locais, tem eleitores de todos os partidos”. Ele declarou, porém, que Caiado não terá dificuldade em ter palanque em estado algum.

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Dos governadores do PSD, estavam ao lado de Caiado apenas os do Paraná e do Rio Grande do Sul, Ratinho Junior e Eduardo Leite. Ambos foram cotados para serem o candidato do partido à Presidência, mas, ao fim, a escolha foi por Caiado.