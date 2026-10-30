O integrante da família Bolsonaro que se saiu melhor após eleição e fuga de Flávio

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro foi a integrante da família Bolsonaro que saiu politicamente mais fortalecida das eleições de 2026, na avaliação do cientista político Rodrigo Prando, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Enquanto Flávio Bolsonaro sofreu uma derrota na disputa presidencial e deixou o Brasil rumo aos Estados Unidos, Michelle conquistou uma cadeira no Senado e passou a assumir o papel de porta-voz de Jair Bolsonaro. Durante o programa VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal, Prando afirmou que a ex-primeira-dama reúne condições para construir uma trajetória política própria, inclusive com algum distanciamento dos demais integrantes do clã. (este texto é um resumo do vídeo acima)

A análise foi feita após Michelle publicar uma mensagem de Jair Bolsonaro nas redes sociais em defesa da união da direita. Segundo a senadora eleita, o ex-presidente rejeita a procura por culpados pela derrota do filho e mantém o reconhecimento a aliados que vêm sendo alvo de críticas dentro do próprio campo político, entre eles o governador Tarcísio de Freitas, o deputado Nikolas Ferreira e a senadora Damares Alves.

Por que Michelle Bolsonaro saiu fortalecida da eleição?

Para Rodrigo Prando, a posição conquistada por Michelle contrasta com a situação enfrentada pelos demais membros da família. O cientista político lembrou que a candidatura presidencial preferida por setores do Centrão e do mercado financeiro, segundo sua avaliação, era uma chapa formada por Tarcísio de Freitas, com Michelle na vice. Essa possibilidade, porém, foi descartada quando Jair Bolsonaro decidiu apoiar o filho Flávio na corrida ao Palácio do Planalto.

“Michelle foi a que melhor saiu dessa situação”, afirmou Prando. O professor ressaltou que, além de garantir um mandato de oito anos no Senado, a ex-primeira-dama preservou atributos políticos que considera relevantes para seu futuro. Entre eles estão o carisma, a proximidade com o eleitorado evangélico e a capacidade de estabelecer uma identidade própria dentro da direita. Segundo o analista, Michelle também deu sinais de autonomia ao se distanciar de integrantes da família em momentos da campanha. Prando recordou que ela chegou a romper publicamente com Flávio, antes de uma reconciliação, mas não embarcou integralmente na candidatura presidencial do enteado.

Continua após a publicidade

Como Michelle tenta ocupar o espaço político de Jair Bolsonaro?

A nova posição de Michelle também foi destacada pelo jornalista e colunista de VEJA Diogo Schelp, que participou do debate. Na avaliação dele, a publicação nas redes sociais transmite duas mensagens políticas. A primeira é a tentativa de demonstrar que Jair Bolsonaro continua sendo a principal liderança da direita brasileira, apesar das restrições impostas pela prisão domiciliar. A segunda é a apresentação de Michelle como responsável por transmitir publicamente as orientações do marido aos aliados.

“Ele tenta demonstrar que quem lidera é ele”, afirmou Schelp, ao analisar o recado atribuído a Bolsonaro. Para o colunista, o movimento procura conter a fragmentação da direita e evitar que o isolamento da família favoreça o surgimento de outras lideranças. Ao mesmo tempo, Michelle passa a ocupar uma função de destaque na articulação política do grupo. Schelp ponderou, porém, que ainda será necessário observar se ela conseguirá manter essa posição ou se outros integrantes da família tentarão disputar o papel de porta-voz do ex-presidente.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.