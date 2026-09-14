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Política

O indicador em que Lula abre vantagem sobre Flávio na nova pesquisa BTG/Nexus

Presidente passa a ter potencial de voto de 50% e rejeição de 48%; senador registra movimento inverso, com 48% de potencial e 50% de rejeição

Por Da Redação 14 set 2026, 06h57
Lula, de terno escuro e gravata vermelha, fala ao microfone à esquerda. À direita, Bolsonaro, de camisa branca, olha para cima com luz forte no cabelo
Lula e Flávio Bolsonaro (Foto por MAURO PIMENTEL / AFP/AFP)
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A três semanas do primeiro turno, Luiz Inácio Lula da Silva passou a apresentar uma relação mais favorável entre potencial de voto e rejeição do que Flávio Bolsonaro na nova pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 14. O presidente tem agora 50% de potencial de voto e 48% de rejeição. O senador do PL registra os percentuais inversos: 48% dizem que poderiam votar nele, enquanto 50% afirmam que não votariam de jeito nenhum.

A mudança ocorre depois de uma rodada em que os dois apareciam empatados no potencial de voto, com 47% cada. Na semana passada, Lula tinha rejeição de 49% e Flávio, de 50%. Agora, o potencial do presidente cresce 3 pontos, para 50%, enquanto sua rejeição oscila 1 ponto para baixo. No caso de Flávio, o potencial passa de 47% para 48% e a rejeição permanece em 50%. A pesquisa anterior havia registrado os dois com 47% de potencial de voto.

Como a Nexus calcula o potencial de voto?

O instituto pergunta aos entrevistados se cada candidato é o único em quem votariam, se poderiam votar nele embora também considerem outros nomes, se não votariam nele de jeito nenhum ou se não o conhecem.

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No caso de Lula, 38% dizem que o presidente é o único candidato em quem votariam, enquanto outros 12% afirmam que poderiam escolhê-lo, mas também admitem votar em outro nome. A soma leva seu potencial a 50%.

Flávio tem 30% de eleitores que dizem que ele é sua única opção e outros 18% que afirmam que poderiam votar no senador. O potencial chega, assim, a 48%.

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O que aconteceu com a rejeição dos dois?

A rejeição a Lula passou numericamente de 49% para 48%, enquanto a de Flávio permaneceu em 50% pela terceira rodada consecutiva.

O resultado produz um cruzamento simétrico entre os dois principais candidatos: os 50% de potencial de Lula correspondem aos 50% de rejeição de Flávio, enquanto os 48% de potencial do senador são iguais aos 48% de rejeição do presidente.

Como a margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais, as variações registradas em relação à rodada anterior devem ser interpretadas dentro desse intervalo.

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Onde a rejeição a Lula é maior?

A rejeição ao presidente chega a 69% entre os eleitores do Sul, 63% entre evangélicos e 56% entre os homens. Também alcança 55% na faixa de 25 a 40 anos e entre os eleitores com renda de 2 a 5 salários mínimos.

Os menores percentuais aparecem entre eleitores sem religião, com 28%, entre quem recebe até um salário mínimo, com 35%, e entre moradores do Nordeste, também com 36%.

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E onde Flávio enfrenta maior rejeição?

No caso de Flávio, o índice chega a 69% entre os eleitores sem religião e a 62% no Nordeste. Entre as mulheres, 55% dizem que não votariam no senador de jeito nenhum.

A rejeição é menor entre os evangélicos, com 33%, e no Sul, onde fica em 29%.

Os números reforçam a diferença de perfil das bases eleitorais dos dois candidatos, com Lula encontrando maior resistência em segmentos nos quais Flávio tem desempenho mais forte e o inverso ocorrendo em grupos nos quais o presidente concentra maior apoio.

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Como estão os demais candidatos?

Entre os outros nomes testados, Augusto Cury apresenta potencial de voto de 42% e rejeição de 33%. Ronaldo Caiado tem potencial de 37% e rejeição de 39%; Romeu Zema, 31% e 42%; e Renan Santos, 24% e 43%, respectivamente.

Qual a metodologia da pesquisa?

A 14ª rodada da pesquisa BTG/Nexus ouviu 2.003 eleitores por telefone entre os dias 11 e 13 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-04076/2026.

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