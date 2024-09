O incômodo apoio de Marçal a Ramagem na disputa pela prefeitura do Rio

O candidato do PRTB para a Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, foi às redes sociais neste domingo para marcar sua posição na campanha eleitoral do Rio. Em vídeo publicado em seu perfil, e que passou a circular em outras contas, ele declarou apoio ao postulante do PL fluminense, Alexandre Ramagem, escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para a disputa. O posicionamento cria uma saia justa para a campanha de Ramagem, em meio à recente troca de farpas entre Marçal e a família Bolsonaro, que tem o pleito paulista como pano de fundo.

No vídeo, Marçal diz “entrar na guerra” com Ramagem e critica a gestão do atual prefeito carioca, Eduardo Paes (PSD). E ressalta a carreira do candidato do PL na segurança pública, ao destacar este como o “principal problema do Rio de Janeiro”.

“Fala, meu Rio de Janeiro querido! Este vídeo é para a gente entrar na guerra com o Ramagem. Ramagem para prefeito, Eduardo Paes já chega. Está um caos no Rio de Janeiro, você sabe, não perca a sua esperança. Coloca um cara de segurança pública para melhorar o principal problema do Rio de Janeiro”, disse.

Dias antes ele já havia afirmado que apoiava a candidatura de Ramagem no Rio. Na ocasião, criticou a postura do pastor Silas Malafaia, que preferiu não se posicionar entre o candidato do PL e Eduardo Paes, neste primeiro turno. Desta vez, no entanto, o recado foi mais direto e publicado em seu principal perfil, que tem mais de 5 milhões de seguidores. Ele também se colocou à disposição para ajudar na campanha do bolsonarista presencialmente.

“Está aqui, meu irmão, um apoio de todo o coração para você. E se precisar, estou desembarcando aí para ajudar nessa guerra. Você vai levar isso aí para o segundo turno e vamos vencer isso aí”, completou Marçal.

Sucessão de atritos

Herdeiro da preferência de grande parte do eleitorado bolsonarista paulistano, conforme mostram as pesquisas, Marçal acumula episódios estridentes com diferentes membros da família Bolsonaro. O mais recente foi justamente com o ex-presidente.

Depois da “cadeirada” dada por Datena no candidato do PRTB, Jair disse não ter achado o episódio justo, mas ponderou: “Entendi aí o Datena fazer aquilo. Não tinha mais alternativa. ‘Covarde’, não sei o quê. Outras acusações até que, segundo o Datena, levou à morte da sua sogra”, declarou. Antes, os dois já haviam trocado farpas no X, antes da plataforma ser tirada do ar.

No fim de agosto, Marçal também já tinha se desentendido com o vereador do Rio Carlos Bolsonaro, depois de um comentário do candidato paulista em publicação de Jair Bolsonaro. Marçal disse que Carlos tinha “um problema” com ele. Dias depois, os dois conversaram e se entenderam.

Oficialmente, em São Paulo, contudo, Jair Bolsonaro apoia a reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB), o que tem reforçado a tensão entre o ex-presidente e Marçal. Resta saber se, no Rio, o reforço pelas redes terá algum efeito no desempenho de Ramagem, que tenta evitar que Paes se reeleja no Rio ainda no primeiro turno. O nome do PL tem 17%, segundo a última pesquisa Datafolha, ante 59% do prefeito carioca.