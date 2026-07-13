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Política

O impasse que ainda trava acordo entre governo e Congresso para renegociação de dívidas rurais

Fontes da equipe econômica acreditam que as negociações podem avançar ainda mais e apostam em um acordo até quarta-feira

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jul 2026, 14h52 | Atualizado em 13 jul 2026, 15h45
O ministro da Fazenda, Dário Durigan
O ministro da Fazenda, Dário Durigan, durante assinatura da Medida Provisória referente ao Novo Desenrola Brasil (Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Agência Brasil)
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O impasse que ainda trava acordo entre governo e Congresso para renegociação de dívidas rurais Priorizar nos meus resultados Google

As conversas entre o governo Lula e a bancada ruralista sobre o projeto que trata da renegociação das dívidas rurais avançaram nos últimos dias, mas participantes dos encontros pontuam que há um principal impasse que ainda impede um acordo entre os envolvidos: as divergências em torno das cédulas de produtos rurais.

Fontes da equipe econômica acreditam que as negociações podem avançar ainda mais e apostam em um acordo até quarta-feira que viabilize o envio da MP sobre o tema antes do início do recesso parlamentar.

Na semana passada, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, apresentou aos ruralistas um esboço da MP, que seria uma alternativa à proposta já aprovada pelos senadores e em análise pelos deputados, que enfrenta resistência do Palácio do Planalto em função do elevado impacto fiscal.

A equipe econômica estima que a proposição que já tramita na Câmara custaria 140 bilhões de reais aos cofres públicos em 13 anos, o que é contestado pela frente parlamentar da agropecuária, que sugere custo de 45 bilhões de reais em dez anos.

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Já a MP negociada nos bastidores teria um impacto de 15 bilhões de reais em 10 anos. 

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