O impacto que a crise com Michelle pode ter sobre escalação na chapa de Flávio Bolsonaro

Ainda que uma gestão de crise já esteja em curso para deixar para trás os problemas causados pelo vídeo de desabafo da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, aliados de Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL à presidência da República, reconhecem que o episódio volta a ampliar as pressões internas para que uma mulher seja escolhida para acompanhá-lo na chapa que concorrerá ao comando do Palácio do Planalto.

O parlamentar do PL já considerou a possibilidade em outros momentos – a senadora Teresa Cristina foi uma das opções levantadas -, mas, em meio às dificuldades para encontrar uma alternativa viável, esse caminho havia perdido força.

Diante do vídeo de Michelle de quase 30 minutos, no qual ela relata ter sido maltratada e menosprezada pelo enteado, voltou a pairar sobre a campanha de Flávio a desconfiança de que ele poderia perder apoio principalmente entre evangélicos e mulheres, grupos com os quais a ex-primeira-dama exerce influência relevante.

Por isso, a busca por uma mulher para a dobradinha com Flávio na corrida presidencial voltou a ser vista como necessária para conter os danos da crise familiar.

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Apesar de muitos terem tentado minimizar os desdobramentos do embate interno, o retorno antecipado do presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, de uma viagem ao exterior para conversar com Flávio e Michelle é uma demonstração de que os impactos da briga estão sendo monitorados – de perto e com preocupação – pela campanha do primogênito de Bolsonaro.