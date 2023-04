O impacto no governo Lula da queda do chefe do GSI

Na edição da semana da live Os Três Poderes, os colunistas Clarissa Oliveira, José Casado e Matheus Leitão analisam os efeitos para o governo Lula da demissão do chefe do GSI, Gonçalves Dias, depois da divulgação de vídeo que mostra o general dentro do Palácio do Planalto no 8 de janeiro dos ataques golpistas em Brasília. O caso vem à tona na semana em que o STF forma maioria para o maior julgamento de sua história, que torna réus 100 pessoas envolvidas nos atos. Reportagem de capa da semana detalha a ação e mostra as perguntas sobre o caso que ainda não foram respondidas. Assista à live: